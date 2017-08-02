 
Новости за сегодня

Владимир Путин подписал закон об ужесточении контроля за продажами SIM-карт

 

Операторы связи обязаны вносить сведения о физических и юридических лицах в свои базы.

Вчера президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении контроля за продажами SIM-карт, в частности через серый рынок уличных продавцов. Доступ к сотовой связи может быть предоставлен лицам, чьи данные внесены в базу операторов.

Закон обязывает юридические лица предоставлять операторам связи сведения о своих сотрудниках, которым выдаются служебные SIM-карты. Также операторы связи будут обязаны осуществлять проверку достоверности таких данных. Для проверки достоверности информации операторы связи могут получить доступ к Единой системе идентификации и аутентификации, которая используется для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, а также Единого портала госуслуг.

Если данные предоставление оператору оказались недостоверными, Федеральным законом предусмотрено приостановление оказания услуг связи.

 

2 августа 2017, 16:11
Источник, интернет-ресурс: Информационный портал «SecurityLab»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код