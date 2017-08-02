Владимир Путин подписал закон об ужесточении контроля за продажами SIM-карт

Операторы связи обязаны вносить сведения о физических и юридических лицах в свои базы.

Вчера президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении контроля за продажами SIM-карт, в частности через серый рынок уличных продавцов. Доступ к сотовой связи может быть предоставлен лицам, чьи данные внесены в базу операторов.

Закон обязывает юридические лица предоставлять операторам связи сведения о своих сотрудниках, которым выдаются служебные SIM-карты. Также операторы связи будут обязаны осуществлять проверку достоверности таких данных. Для проверки достоверности информации операторы связи могут получить доступ к Единой системе идентификации и аутентификации, которая используется для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, а также Единого портала госуслуг.

Если данные предоставление оператору оказались недостоверными, Федеральным законом предусмотрено приостановление оказания услуг связи.