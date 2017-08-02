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В колонии осужденный учил изготавливать самодельные взрывные устройства

2 августа 2017, 16:24

Дополнительный срок в тюрьме получил мужчина за это.

Акмолинские полицейские в ходе проведения совместных мероприятий выявили факт пропаганды идеи терроризма в исправительном учреждении, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.

Cотрудники управления по противодействию экстремизму ДВД Акмолинской области совместно с оперативным отделом ДУИС по Акмолинской области в ходе проведения совместных мероприятий выявили факт пропаганды идеи терроризма в исправительном учреждении.

«Отбывая наказание в Учреждении ЕЦ-166/26 п.Степной Жаркаинского района, 30-летний осужденный неоднократно проводил среди других осужденных проповеди, пропагандируя терроризм. Он публично призывал их к актам насилия и, более того, разъяснял осужденным, как можно изготавливать самодельные взрывчатые устройства», — рассказали в управлении по противодействию экстремизму ДВД Акмолинской области.

В суде мужчина свою вину признал, государственным обвинением его вина была доказана соответствующими материалами уголовного дела.

Приговором суда Жаркаинского района мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 256 УК РК (Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 6 лет 8 месяцев в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

фото: unikal.org


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