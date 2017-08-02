В Атырауской области начались раскопки средневекового городища Актобе-Лаэти

В рамках реализации программы «Рухани Жаңғыру» историко-краеведческий музей Атырауской области с 17 июля 2017 года года начал проводить археологические раскопки на месте средневекового городища Золотой орды XIV века Актобе-Лаэти, расположенного на северо-востоке в 6 км от г.Атырау, сообщает региональная служба коммуникаций Атырауской области.





Сегодня, 2 июля место раскопок посетил заместитель акима Атырауской области Алибек Наутиев, который ознакомился с ходом проведения работ.









- Археологические работы проводятся в рамках реализации программы «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру», а конкретно модернизации общественного сознания, - уточнил Наутиев. – Городище XIV века найденное не по далеку от с областного центра дает нам заглянуть в новые витки истории, получить ответы на многие вопросы. Глава государства в своей статье отметил важность сакральных мест для народа Казахстана, ознакомление с которыми дает молодому поколению возможность окунуться в истоки становления казахской нации.









Стоит отметить что площадь городища составляет около 200х80 м, имеет уникальную сохранность культурного слоя. Характерной особенностью его является относительно хорошая сохранность планировки усадеб, стены которых отчетливо просматриваются на поверхности.









Городище было оснащено хорошо развитым водоснабжением, посредством которого орошались бахчевые поля. Культурный слой состоит из леса с обильным включением костей животных, рыб, фрагментов керамики. Это говорит о том, что жители города занимались скотоводством и ловлей рыбы.

На месте раскопок были найдены литейные формы, керамические сосуды, бусы, перстни, браслеты из пастового стекла, отходы ювелирного производства. Помимо этого археологи находили медные и серебряные монеты из разных городов Золотой Орды.









Напомним, ранее сообщалось об открытии координационного центра для реализации программы «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» в Атырауской области. Проектный офис центра занимается разработкой таких направлений программы как «Туған жер», «Сакральная география» и «100 новых лиц». В состав центра вошли представители государственных органов, сфер культуры и образования.