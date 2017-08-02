Блондинка в эфире: в Темиртау девушка прокатилась на крыше авто
2 августа 2017, 16:34
В отношении водителя составлено два адмпротокола.
В Темиртау сотрудниками Местной полицейской службы привлечена к административной ответственности водитель, которая решила прокатить на крыше своего авто девушку, сообщает Zakon.kz со ссылкой на МПС ДВД Карагандинской области.
Видеозапись, на которой запечатлено, как на крыше авто, двигающегося по улицам города металлургов, едет девушка, появилось накануне в социальных сетях.
"Сотрудниками Местной полицейской службы УВД Темиртау была установлена водитель автомашины марки «Hyundai», которая была привлечена к административной ответственности сразу по двум статьям – 593 ч.1 (Несоблюдение правил остановок маршрутных транспортных средств, движения в жилых зонах, перевозки пассажиров и грузов и другие грубые нарушения правил дорожного движения) и 595 ч.1 (Нарушение правил маневрирования) КРК об АП", - сообщили в полиции.
Местная полицейская служба ДВД Карагандинской области напоминает, что подобные выходки недопустимы, так как создают угрозу не только для жизни других участников дорожного движения, но и для самих любителей прокатиться с ветерком.
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