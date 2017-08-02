Блондинка в эфире: в Темиртау девушка прокатилась на крыше авто

В Темиртау сотрудниками Местной полицейской службы привлечена к административной ответственности водитель, которая решила прокатить на крыше своего авто девушку , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкой на МПС ДВД Карагандинской области.





Видеозапись, на которой запечатлено, как на крыше авто, двигающегося по улицам города металлургов, едет девушка, появилось накануне в социальных сетях.





"Сотрудниками Местной полицейской службы УВД Темиртау была установлена водитель автомашины марки «Hyundai», которая была привлечена к административной ответственности сразу по двум статьям – 593 ч.1 (Несоблюдение правил остановок маршрутных транспортных средств, движения в жилых зонах, перевозки пассажиров и грузов и другие грубые нарушения правил дорожного движения) и 595 ч.1 (Нарушение правил маневрирования) КРК об АП", - сообщили в полиции.





Местная полицейская служба ДВД Карагандинской области напоминает, что подобные выходки недопустимы, так как создают угрозу не только для жизни других участников дорожного движения, но и для самих любителей прокатиться с ветерком.



