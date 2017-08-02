США провели запуск межконтинентальной баллистической ракеты
2 августа 2017, 16:42
Этот пуск стал четвертым тестовым пуском ракеты в этом году.
Военно-воздушные силы США провели успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III без боевой части, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, передает РИА Новости.
По его данным, пуск ракеты состоялся в 02.10 по местному времени (12.10 мск) в среду с военно-воздушной базы Ванденберг.
В заявлении ВВС отмечалось, что испытание должно показать эффективность, готовность и точность системы. Ракета не будет оснащена боезарядом.
Ранее сообщалось о тестовых запусках МБР Minuteman III в апреле и мае. Как отмечает агентство, этот пуск стал четвертым тестовым пуском ракеты в этом году.
В настоящее время Minuteman III является единственной межконтинентальной баллистической ракетой наземного базирования, принятой на вооружение в США. По последним данным из открытых источников, всего Соединенные Штаты располагают 450 ракетами Minuteman III, которые останутся на вооружении как минимум до 2020 года.
МБР Minuteman III состоят на вооружении армии США с 1970 года, в конце 1978 года их производство было прекращено. Ракета способна поражать цели в радиусе 12 тысяч километров.
Фото © AP Photo / U.S. Air Force
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