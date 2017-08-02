Качественные препараты за меньшие деньги

На 12% снижена цена на поставку концентрированного раствора для гемодиализа, одного из востребованных изделий медицинского назначения отечественного производства, для поставки с целью бесплатного лекарственного обеспечения в больницы страны.

Решение о снижении цены для поставок через систему единой дистрибуции с 1 августа принял казахстанский производитель фармпроизводитель, с которым Единый дистрибьютор уже на протяжении нескольких лет сотрудничает в рамках долгосрочного договора.

Ежегодно закуп раствора для гемодиализа для казахстанских пациентов через Единого дистрибьютора увеличивается. Благодаря увеличению объема закупа Единого дистрибьютора компания даже смогла снизить цену на этот продукт более чем на 12%.

Гарантированный госзаказ это мощный положительный фактор для развития отечественного производства, который помогает выдержать конкуренцию на рынке со стороны иностранных производителей. При этом продукция компаний постоянно проходит оценку безопасности и качества и всегда соответствует всем нормативным стандартам.

По словам Максима Касаткина, председателя правления единого дистрибьютора по закупу лекарств и медизделий «СК-Фармация», такое проявление социальной ответственности бизнеса, когда снижение закупочной цены происходит по инициативе самого отечественного производителя, происходит не часто. Важно отметить, что деньги, сэкономленные от снижения стоимости продукции, остаются в бюджете больниц, и которые они могут перераспределить на дополнительный закуп лекарств. «Такой шаг со стороны поставщика - это возможность для больниц увеличить количество бесплатно пролеченных пациентов. Надеюсь, их примеру последуют и другие компании», - добавил Максим Касаткин.

К слову, для стимулирования развития фармацевтической отрасли и развития отечественного производства в настоящее время Единым дистрибьютором заключено 30 долгосрочных договоров на поставку 553 наименований лекарственных средств и 213 наименований изделий медицинского назначения. Отечественные фармпроизводители уже наладили выпуск и поставку 137 наименований лекарств и 152 наименований медизделий в рамках этих договоров. А 26 августа были подведены итоги еще одного конкурса на заключение таких долгосрочных договоров. Такие договоры на протяжении нескольких лет обеспечивают отечественных фармпроизводителей госзаказом, а значит гарантированным рынком сбыта для их продукции, что позволяет им не только уверенно планировать свое производство, но и привлекать в отрасль значительные инвестиции.