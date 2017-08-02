В Татарстане пьяная мать выбросила из окна двухлетнего сына
2 августа 2017, 16:49
33-летнюю мать заподозрили в покушении на убийство двухлетнего сына.
По данным следствия, накануне, 1 августа, ребенок вместе с бабушкой и сожителем матери отправился на прогулку. При этом 33-летнюю женщину оставили дома, так как она была пьяна, передает телеканал НТВ.
Но подозреваемая все же вышла на улицу, где устроила скандал с родственниками.
Тогда семья решила вернуться домой. Однако в подъезде подозреваемая неожиданно вырвала ребенка из рук сожителя и, забежав в квартиру, закрылась изнутри. После этого она выбросила сына из окна второго этажа, а потом прыгнула за ним.
Сейчас пострадавший ребенок находится в реанимации. Женщина при падении со второго этажа сломала ребро.
Как сообщили в управлении СК по Татарстану, в отношении местной жительницы возбуждено дело по статье «Покушение на убийство малолетнего». Вину она не признала.
Фото с сайта www.dal.by
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