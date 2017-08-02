В Татарстане пьяная мать выбросила из окна двухлетнего сына

Тогда семья решила вернуться домой. Однако в подъезде подозреваемая неожиданно вырвала ребенка из рук сожителя и, забежав в квартиру, закрылась изнутри. После этого она выбросила сына из окна второго этажа, а потом прыгнула за ним.





Сейчас пострадавший ребенок находится в реанимации. Женщина при падении со второго этажа сломала ребро.





Как сообщили в управлении СК по Татарстану, в отношении местной жительницы возбуждено дело по статье «Покушение на убийство малолетнего». Вину она не признала.