Т.Дуйсенова: Обеспечение населения эффективной занятостью–путь к стабильности и успеху

Сегодня аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев встретился с Министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Тамарой Дуйсеновой. На встрече стороны подробно остановились на работах, выполняемых в данной сфере, передает пресс-служба акима ЮКО.





В частности, Тамара Касымовна положительно оценила ход реализации Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы и проекта «Өрлеу». Наряду с этим, Министр обсудила с главой региона вопросы системы обязательного медицинского страхования и дальнейшей активизации разъяснительных работ среди населения, а также пути достижения положительных результатов.









После встречи руководители посетили ряд объектов, где которых проводятся соответствующие работы в рамках социальной сферы. В первую очередь, министр Тамара Дуйсенова и аким области Жансейит Туймебаев посетили семью жительницы города Шымкент Айнур Жаманкуловой, участницы проекта «Өрлеу». Воспользовавшись преимуществами данного проекта, и получив средства в размере около 500 тыс. тенге, предприниматель открыла швейных цех, где занимается пошивом модной одежды для женщин. По словам Айнур, ее ежемесячный доход составляет порядка 150 тыс. тенге. Также женщина отметила, что будет эффективно использовать все возможности, предоставляемые проектом «Өрлеу».









В свою очередь, Т.Дуйсенова пожелала участнице проекта «Өрлеу» удачи в предстоящей работе и порекомендовала взять помощницу в рамках программы «Молодежная практика».









«Для процветания своего дела Вам необязательно тратить деньги на помощницу. Так как вы не сможете это финансово осилить. Поэтому вам необходимо написать заявление в местные центры занятости населения, и взять себе помощницу по программе «Молодежная практика». Отмечу, что шестимесячную зарплату вашей помощницы будет оплачивать государство. Если ее работа удовлетворит вас, то назначив ей зарплату, сможете взять на постоянную работу. Стоит подчеркнуть, что обеспечение населения эффективной занятостью – это путь к стабильности и успеху. В связи с этим, проводимые с этой целью работы в области можно оценить положительно», - сказала Тамара Касымовна.









Следующий объект, на котором побывала рабочая группа – предприятие ТОО «Стандарт цемент». Ознакомившись с работой завода и побеседовав с сотрудниками, рабочие места которых созданы в рамках программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства, министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова ответила на ряд вопросов, а также проинформировала о льготах, которые предоставляются со стороны государства.









На заводе «Стандарт-Цемент» в котором насчитывается около 700 рабочих был запущен в 2011 году. Товарищество производит и реализует в год 2 млн. тонн цемента. Помимо поставок на внутренний рынок, продукцию экспортируют в Узбекистан и Таджикистан.









Далее делегация ознакомилась с деятельностью городского центра занятости города Шымкент. Данный центр был создан в 2011 году. Новое здание центра эксплуатируется с 2016 года. В настоящее время, здесь в сфере занятости населения трудятся около 60 человек. На цокольном этаже здания созданы все условия для наемных работников. В ходе осмотра центра Тамара Касымовна поручила ответственным руководителям активизировать работу в данном направлении.





Фото: Самат Мырзалиев



