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Мухтар Тиникеев объявил конкурс на лучший рисунок для стен старой пятиэтажки

2 августа 2017, 17:03

Лучший рисунок будет изображён на доме.

Экс-депутат Мажилиса Парламента РК Мухтар Тиникеев объявил конкурс на лучший рисунок для стен старой пятиэтажки. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Zakon.kz.

В сообщении он отметил, что уже несколько месяцев вынашивал мысль по оформлению 50-тилетней "хрущёвки".

"Вёл разговор с двумя незнакомыми художниками, но видимо особой охоты до работы у них нет. Вот и решил через соцсети объявить конкурс на яркий рисунок (граффити, либо что-то вроде этого), на хрущевской пятиэтажке. Водопад переходящий в реку, и по берегам цветы и деревья. Рисунок от окон второго этажа вниз. Начинается позади дома, проходит через боковину и заканчивается у входа в подъезд. Вместе с идеями прошу указывать цену", - написал экс-депутат.

Лучший рисунок будет изображён на доме.



Фото: Мухтара Тиникеева/Facebook

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