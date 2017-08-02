НАСА открыло вакансию борца с инопланетным вторжением с зарплатой в $15 тыс.

В обязанности сотрудника будет входить защита других планет от проникновения на них жизни с Земли и наоборот.

НАСА открыло вакансию "сотрудник по планетарной защите" с зарплатой от 124 до 187 тысяч долларов в год, пишет пишет Life.ru





Необычная вакансия размещена на официальном сайте , принадлежащем Правительству Соединённых Штатов.





Некоторые требования к соискателю: наличие знаний о планетарной защите, опыт планирования комических программ, учёная степень в области технических наук, отличные навыки дипломатии, готовность к частым командировкам.





Контракт с защитником будет заключён на три года с возможностью продления. В обязанности специалиста будет входить предотвращение загрязнения других планет земными организмами при выполнении космической программы, а также защита Земли от биологических объектов с других космических тел.





"НАСА поддерживает политику в отношении планетарной защиты, применимую ко всем полётам в космос, которые могут преднамеренно или непреднамеренно переносить земные организмы и органические компоненты на планеты или другие тела Солнечной системы".



