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НАСА открыло вакансию борца с инопланетным вторжением с зарплатой в $15 тыс.

2 августа 2017, 17:17

В обязанности сотрудника будет входить защита других планет от проникновения на них жизни с Земли и наоборот.

НАСА открыло вакансию "сотрудник по планетарной защите" с зарплатой от 124 до 187 тысяч долларов в год, пишет Life.ru.

Необычная вакансия размещена на официальном сайте, принадлежащем Правительству Соединённых Штатов.

Некоторые требования к соискателю: наличие знаний о планетарной защите, опыт планирования комических программ, учёная степень в области технических наук, отличные навыки дипломатии, готовность к частым командировкам.

Контракт с защитником будет заключён на три года с возможностью продления. В обязанности специалиста будет входить предотвращение загрязнения других планет земными организмами при выполнении космической программы, а также защита Земли от биологических объектов с других космических тел.

"НАСА поддерживает политику в отношении планетарной защиты, применимую ко всем полётам в космос, которые могут преднамеренно или непреднамеренно переносить земные организмы и органические компоненты на планеты или другие тела Солнечной системы".

Фото с сайта s.kinoprofi.org

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