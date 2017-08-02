В акимате Мангистауской области произошли кадровые перестановки

Заместителями акима Мангистауской области назначены Сакеев Руслан Кенесарыулы и Скаков Максат Нурлыбекулы, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима области.





Сакеев Руслан Кенесарыулы родился в 1978 году. Имеет два высших образования – юридическое и финансовое. Свою трудовую деятельность начал с 1999 года преподавателем по праву. С 2003 года работал в Сенате Парламента РК, в Комитете по законодательным и правовым реформам.





Также с 2003 по 2007 года в Департаменте внутренней политики Карагандинской области. Работал на руководящих должностях в Министерстве юстиции РК. Директором в АО «КазСат» при Правительстве РК, директором департамента закупок АО «Альянс банк» и руководителем группы проекта «Модернизация технического и професиионального образования» Министерства образования и науки РК, советником акима Мангистауской области.





Скаков Максат Нурлыбекулы.









Скаков Максат Нурлыбекулы родился в 1978 году. Имеет два высших образования по специальностям – преподаватель истории, основ права и экономики, а также государственного и местного управления.





Проходил обучение по программе «Болашак». Имеет ученую степень доктора философии (Ph.D.) экономических наук. Трудовую деятельность начал в 2000-ом году в органах внутренних дел РК.





Также работал в службе охраны Президента РК, в Комитете Национальный безопасности РК, в Министерствах культуры, образования и науки РК, советником Премьер-Министра РК, председателем Комитета по языкам Министерства культуры и информации, а также старшим помощником по особо важным поручениям Генерального прокурора РК.







