В акимате Мангистауской области произошли кадровые перестановки
2 августа 2017, 17:20
Назначены 2 заместителя акима Мангистауской области.
Заместителями акима Мангистауской области назначены Сакеев Руслан Кенесарыулы и Скаков Максат Нурлыбекулы, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима области.
Сакеев Руслан Кенесарыулы родился в 1978 году. Имеет два высших образования – юридическое и финансовое. Свою трудовую деятельность начал с 1999 года преподавателем по праву. С 2003 года работал в Сенате Парламента РК, в Комитете по законодательным и правовым реформам.
Также с 2003 по 2007 года в Департаменте внутренней политики Карагандинской области. Работал на руководящих должностях в Министерстве юстиции РК. Директором в АО «КазСат» при Правительстве РК, директором департамента закупок АО «Альянс банк» и руководителем группы проекта «Модернизация технического и професиионального образования» Министерства образования и науки РК, советником акима Мангистауской области.
Скаков Максат Нурлыбекулы.
Скаков Максат Нурлыбекулы родился в 1978 году. Имеет два высших образования по специальностям – преподаватель истории, основ права и экономики, а также государственного и местного управления.
Проходил обучение по программе «Болашак». Имеет ученую степень доктора философии (Ph.D.) экономических наук. Трудовую деятельность начал в 2000-ом году в органах внутренних дел РК.
Также работал в службе охраны Президента РК, в Комитете Национальный безопасности РК, в Министерствах культуры, образования и науки РК, советником Премьер-Министра РК, председателем Комитета по языкам Министерства культуры и информации, а также старшим помощником по особо важным поручениям Генерального прокурора РК.
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