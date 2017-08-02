В Караганде 9-летний мальчик проглотил кольцо от спиннера

Экстренную операцию провели в Караганде в детской больнице девятилетнему мальчику, который проглотил кольцо от спиннера , передает , передает МИА «Казинформ»





Ребенок разобрал популярную игрушку и положил кольцо в рот. Проглотив железный предмет, он тут же рассказал родителям. Они отвезли сына в детскую областную больницу.





«Кольцо от спиннера было в желудке. Чтобы не подвергать ребенка хирургической операции, была применена попытка извлечь инородный предмет с помощью фиброгастродуоденоскопии. Пытались три раза, но ФГДС не дал результатов из-за анатомических особенностей желудка. С согласия родителей была сделана операция под общим наркозом. Хирург сделал двухсантиметровый надрез на животе и сантиметровый надрез на желудке», - прокомментировала пресс-секретарь управления здравоохранения Карагандинской области Айжан Иса.





Кольцо от спиннера извлечено. Мальчик хорошо перенес операцию и сейчас находится в общей палате под наблюдением врачей.





С родителями медики провели беседу, призвав не приобретать ребенку игрушки с мелкими деталями, которые легко разбираются.



