В Караганде 9-летний мальчик проглотил кольцо от спиннера
2 августа 2017, 17:28
Ребенку пришлось делать операцию.
Экстренную операцию провели в Караганде в детской больнице девятилетнему мальчику, который проглотил кольцо от спиннера, передает МИА «Казинформ».
Ребенок разобрал популярную игрушку и положил кольцо в рот. Проглотив железный предмет, он тут же рассказал родителям. Они отвезли сына в детскую областную больницу.
«Кольцо от спиннера было в желудке. Чтобы не подвергать ребенка хирургической операции, была применена попытка извлечь инородный предмет с помощью фиброгастродуоденоскопии. Пытались три раза, но ФГДС не дал результатов из-за анатомических особенностей желудка. С согласия родителей была сделана операция под общим наркозом. Хирург сделал двухсантиметровый надрез на животе и сантиметровый надрез на желудке», - прокомментировала пресс-секретарь управления здравоохранения Карагандинской области Айжан Иса.
Кольцо от спиннера извлечено. Мальчик хорошо перенес операцию и сейчас находится в общей палате под наблюдением врачей.
С родителями медики провели беседу, призвав не приобретать ребенку игрушки с мелкими деталями, которые легко разбираются.
Фото: inform.kz
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