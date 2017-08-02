В BMW готовятся представить новое поколение родстера Z4

Эту разработку можно без преувеличения назвать одной из самых ожидаемых: BMW назвала дату дебюта прототипа того спорткара, который будет именоваться Z4 и разработан вместе с Toyota,

Производитель опубликовал первый тизер концепта, который изображает силуэт спорткара в кузове "тарга" с традиционными для семейства Z вытянутым капотом и весьма короткой задней частью. Однако, по предположениям, серийная BMW Z4 нового поколения получит более традиционный кузов с привычным тканевым верхом. В то же время составить общее представление об облике нового спорткара можно будет и по концепту.

Концепт представят уже 17 августа на "Конкурсе элегантности" в Пеббл-Бич. Однако, в производство BMW Z4 отправится не скоро: этим вопросом баварцы займутся только после того, как наладят выпуск большого купе 8 серии, то есть где-то в 2018-2019 году.





Технических деталей о будущем спорткаре, который баварцы разрабатывают вместе с Toyota, пока известно немного. Его планируется оснащать достаточно широкой линейкой моторов, как четырех-, так и шестицилиндровых мощностью от 200 до 340 л.с., а флагманом семейства станет М-версия. Она, по слухам, получит тот же силовой агрегат, что и купе BMW M2, но не исключено, что его отдачу несколько увеличат – например, до 400 л.с.





Интересно, что в случае с соплатформенной Toyota Supra роль флагмана будет играть версия с гибридной силовой установкой.