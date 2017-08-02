Черногория, Албания, Норвегия и Украина вслед за ЕС продлили санкции против России
2 августа 2017, 17:32
Евросоюз принял решение о продлении антироссийских ограничений на полгода 28 июня.
Четыре страны - партнера Евросоюза - Черногория, Албания, Норвегия и Украина - продлили экономические санкции в отношении России до 31 января 2018 года. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, распространенном в среду в Брюсселе, передает ТАСС.
"Страны-кандидаты Черногория и Албания, страна - член Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, а также Украина присоединились к решению Совета. ЕС принимает к сведению эти обязательства и приветствует их", - отмечается в заявлении.
Совет ЕС 28 июня официально продлил антироссийские экономические секторальные санкции на шесть месяцев, до 31 января 2018 года.
Санкционная политика ЕС включает три независимых направления: визовые ограничения в отношении российских граждан (действуют до сентября этого года), экономические санкции против ряда российских госкомпаний нефтяного, оборонного и финансового секторов (продлены до 31 января 2018 года), а также ограничительные меры в отношении Крыма (до 23 июня 2018 года).
Фото © Dan Kitwood/Getty Images
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