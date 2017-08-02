В Нацбанке прокомментировали колебания обменного курса тенге

Директор Департамента монетарных операций Национального Банка РК Алия Молдабекова прокомментировала ситуацию на валютном рынке страны. По ее словам, в последние дни наблюдается повышенная волатильность обменного курса тенге к доллару США на внутреннем валютном рынке, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу банка.

«Тенге демонстрирует ослабление к иностранным валютам, - сказала она. - Помимо цен на нефть, на формирование курса оказывает влияние совокупность фундаментальных факторов: курс валют стран - основных торговых партнеров, состояние платежного баланса, уровень инфляции, базовая ставка НБРК, мировые процентные ставки и др. Но краткосрочно на курс тенге и повышение волатильности может влиять ряд факторов, включая резкое изменение ожиданий участников рынка».

Как сообщила А. Молдабекова, текущая динамика курса тенге объясняется, в первую очередь, ожиданиями негативного влияния дополнительных санкций США в отношении Российской Федерации, неопределенностью дальнейшего развития ситуации, а также соответствующей динамикой российского рубля. Определенные спекулятивные комментарии в СМИ подогревают ажиотажный спрос на доллары США.

«Национальный Банк остается привержен режиму свободно плавающего обменного курса тенге и не таргетирует определённый уровень обменного курса. Национальный Банк сохраняет за собой право проведения интервенций в случае резких и дестабилизирующих скачков обменного курса. Формирование обменного курса происходит с участием банков второго уровня на рыночных условиях, на основе спроса и предложения на валютном рынке», - подчеркнула она.

«Колебания обменного курса предполагают изменения в ту, как и в другую сторону, в зависимости от совокупности фундаментальных и краткосрочных факторов. С учетом того, что текущая динамика курса во многом объясняется спекулятивными факторами, Национальный Банк не видит целесообразности в покупке иностранной валюты со стороны населения», - резюмировала А. Молдабекова.