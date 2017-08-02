Работодатели, не отчисляющие взносы на ОСМС, лишат работников бесплатной медпомощи

Уже с 1 января 2018 года казахстанцы получат право на медицинскую помощь через систему обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Все застрахованные лица получат равный доступ к медицинской и лекарственной помощи за счет средств Фонда, сообщает Zakon.kz.

В целях реализации данной программы, с 1 июля 2017 года работодатели обязаны производить отчисления на ОСМС за своих работников в размере 1% от заработной платы. Работники, за которых не будут поступать отчисления, лишатся возможности получения бесплатной медицинской помощи.

2 августа в Департаменте госдоходов Алматы состоялся семинар, посвященный вопросам исчисления и уплаты платежей ОСМС.

«ИП-шники думают, что им нужно платить каждый месяц, хотя по закону они должны будут заплатить во время сдачи отчетности, то есть не позднее 25 февраля 2018 года. Но с 2018 года меняется форма, и они будут оплачивать взносы ежемесячно. Также есть вопросы, что делать при приостановлении деятельности ИП. В этом случае, человек переходит из категории индивидуального предпринимателя в категорию иных лиц, которые сами оплачивают 5% от 1 МЗП», - сообщил руководитель управления разъяснительной работы Зангар Шындали.

Во избежание случаев отказа в предоставлении необходимой медицинской помощи из-за отсутствия поступлений от работодателя, руководитель управления разъяснительной работы призывает всех работников требовать от работодателей сведения об уплате ежемесячных отчислений в Фонд.