Эффективная система управления персоналом–одна из составляющих в формировании профессионального государственного аппарата

В ходе семинара были рассмотрены итоги деятельности государственных органов по реализации 15 шагов Плана нации.

Департаментом Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Акмолинской области проведен практический семинар-совещание с участием представителей служб управления персоналом государственных органов региона.





В ходе семинара были рассмотрены итоги деятельности государственных органов по реализации 15 шагов Плана нации.





Модератором меропрития выступил руководитель департамента, председатель совета по этике Б.Беспалинов, который в своем выступлении акцентировал внимание на деятельности кадровых служб, как о важном звене в реализации задач, обозначенных в Плане нации по формированию профессионального государственного аппарата. Также остановился на итогах аттестации государственных служащих, уделил внимание соблюдению принципа меритократии государственными органами.





С докладом об итогах работы служб управления персоналом государственных органов выступила руководитель управления государственной службы Р. Братаева. О состоянии обучения государственных служащих Акмолинской области рассказала в своем выступлении заместитель директора Регионального центра переподготовки и повышения квалификации государственных служащих А. Бекентаева.





Были заслушаны информации руководителей служб управления персоналом Управления здравоохранения, Департамента статистики по организации испытательного срока, наставничества, стажировки государственных служащих, обеспечению прозрачности конкурсов на занятие вакантных должностей и других направлений деятельности.





В ходе семинара-совещания состоялся конструктивный диалог, где участники семинара могли задать вопросы, внести свои предложения по улучшению работы, обменятся положительным опытом. В своем заключительном выступлении Б. Беспалинов поблагодарил участников семинара за проделанную работу, обозначил приоритетные задачи кадровых служб в реализации Первой институциональной реформы.