Осужденный пропагандировал терроризм в колонии Акмолинской области
2 августа 2017, 18:06
Мужчина в колонии проводил проповеди среди заключенных.
В Акмолинской колонии осужденный призывал к насилию и пропагандировал терроризм, сообщает пресс-служба департамента внутренних дел.
Сотрудники управления по противодействию экстремизму ДВД совместно с ДУИС по Акмолинской области выявили факт пропаганды идеи терроризма в исправительном учреждении.
"Отбывая наказание в учреждении ЕЦ-166/26 п.Степной Жаркаинского района, 30-летний осужденный неоднократно проводил среди других осужденных проповеди, пропагандируя терроризм. Он публично призывал их к актам насилия, делился о том, как можно изготовить самодельные взрывчатые устройства", — рассказали в управлении по противодействию экстремизму ДВД Акмолинской области.
В суде мужчина свою вину признал, а также гособвинением его вина была доказана материалами уголовного дела.
Приговором суда Жаркаинского района он признан виновным в совершении преступления по статье 256 УК РК (Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на шесть лет восемь месяцев в учреждении максимальной безопасности.
Источник: Sputnik Казахстан.
Фото: Sputnik / Табылды Кадырбеков.
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