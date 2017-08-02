Осужденный пропагандировал терроризм в колонии Акмолинской области

В Акмолинской колонии осужденный призывал к насилию и пропагандировал терроризм, сообщает пресс-служба департамента внутренних дел.





Сотрудники управления по противодействию экстремизму ДВД совместно с ДУИС по Акмолинской области выявили факт пропаганды идеи терроризма в исправительном учреждении.





"Отбывая наказание в учреждении ЕЦ-166/26 п.Степной Жаркаинского района, 30-летний осужденный неоднократно проводил среди других осужденных проповеди, пропагандируя терроризм. Он публично призывал их к актам насилия, делился о том, как можно изготовить самодельные взрывчатые устройства", — рассказали в управлении по противодействию экстремизму ДВД Акмолинской области.





В суде мужчина свою вину признал, а также гособвинением его вина была доказана материалами уголовного дела.





Приговором суда Жаркаинского района он признан виновным в совершении преступления по статье 256 УК РК (Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на шесть лет восемь месяцев в учреждении максимальной безопасности.







