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Корреспондента НТВ побили у фонтана с десантниками

2 августа 2017, 18:16

Хулиган задержан и доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Корреспондент НТВ Никита Развозжаев пострадал во время прямого эфира передачи.

Журналист вел репортаж в Парке Горького, где десантники праздновали День ВДВ. К нему сразу же подошел нетрезвый мужчина, ругавшийся матом и грозивший захватить Украину. «Помолчите, пожалуйста», — попросил Развозжаев, после чего собеседник ударил его кулаком по лицу. Вскоре его задержали.

Репортаж прервался. Ведущая в студии сказала, что «у нас какие-то проблемы» и выразила надежду, что с Развозжаевым все хорошо.

Напавший на журналиста мужчина был одет в футболку с логотипом украинской организации «Оплот». Это движение получило известность в период политического кризиса на Украине в 2013-2014 годах. В апреле 2014-го активисты заняли здание горсовета в Донецке. В том же году официальный Киев объявил «Оплот» террористической организацией.

Позже стало известно, что неадекватный мужчина не имеет отношения к Воздушно-десантным войскам. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

В ведомстве уточнили, что хулиган задержан и доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.


Источник: Lenta.ru.

Фото: кадр из видео.

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