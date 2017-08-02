В Алматы прошла спецоперация по задержанию банды "домушников"

В Алматы сегодня около 15:00 прошла спецоперация. Городская полиция обезвредила банду квартирных воров из Южно-Казахстанской области , передает , передает patrul.kz





Задержание происходило в Алмалинском районе, на улице Брусиловского, чуть севернее проспекта Абая. Оперативники перед этим несколько дней наблюдали за "промыслом" гастролеров. Сегодня их с поличным взял полицейский спецназ, когда те на Lada Priora ехали по ул. Брусиловского после очередной квартирной кражи.





У четверых задержанных – уроженцев Южно-Казахстанской области – при себе были похищенные деньги и ювелирные украшения. Именно валюту и золото старались забирать злоумышленники при каждом ограблении. Также в машине подозреваемых находились подручные средства, необходимые для незаконного проникновения в жилища.





В данное время все четверо "домушников" находятся в ИВС ДВД г. Алматы. Ведется расследование.







