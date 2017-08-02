В Алматы прошла спецоперация по задержанию банды "домушников"
2 августа 2017, 18:28
Злоумышленники старались забирать ювелирные украшения и валюту.
В Алматы сегодня около 15:00 прошла спецоперация. Городская полиция обезвредила банду квартирных воров из Южно-Казахстанской области, передает patrul.kz.
Задержание происходило в Алмалинском районе, на улице Брусиловского, чуть севернее проспекта Абая. Оперативники перед этим несколько дней наблюдали за "промыслом" гастролеров. Сегодня их с поличным взял полицейский спецназ, когда те на Lada Priora ехали по ул. Брусиловского после очередной квартирной кражи.
У четверых задержанных – уроженцев Южно-Казахстанской области – при себе были похищенные деньги и ювелирные украшения. Именно валюту и золото старались забирать злоумышленники при каждом ограблении. Также в машине подозреваемых находились подручные средства, необходимые для незаконного проникновения в жилища.
В данное время все четверо "домушников" находятся в ИВС ДВД г. Алматы. Ведется расследование.
Фото: кадр из видео.
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