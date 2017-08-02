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Школьники спасли своего друга, не умеющего плавать

2 августа 2017, 18:42

Один из друзей участвовал в областном конкурсе "Юный спасатель".

Старшеклассники вызволили из воды своего друга, который не умел плавать, сообщает Zakon.kz.

Шестеро парней из села Тандай Махамбетского района Атырауской области пошли купаться на Баксайский канал – это излюбленное место для купания местной детворы.

"Из этих шестерых только один мальчик по имени Нурсат не умел плавать. Но он скрывал это от друзей. И в этот раз все пятеро его друзей бросились в канал сразу, а Нурсат всего лишь вступил в воду, оглядываясь по сторонам с берега. Вдруг во время очередного ныряния Нурсатанакрыло сильным течением. Ребята почти сразу обратили внимание на исчезновение друга, и стали нырять под воду с целью его поиска. Один из мальчишек по имени Бегалы обнаружил его под водой и с помощью своих друзей Шынгыса, Азамата, Наурызбека и Ерика вытащили Нурсата на сушу. Тот не подавал признаков жизни, и тогда мальчики стали делать ему массаж сердца и искусственное дыхание", - сообщил официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов.

Через какое-то время Нурсат начал кашлять и пытаться дышать. В этот момент приехали родители Нурсата и врачи. Пострадавшего доставили в районную больницу. Только через сутки он пришел в себя и начал разговаривать.

Сельчане оценивают поступок подростков, спасших своего одноклассника, как героический.

Отмечается, что один из друзей по имени Шынгыс участвовал в областном конкурсе "Юный спасатель", где его команда заняла первое место. Соревнования проходили в водолазно-спасательном отделении Западного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда КЧС МВД РК в мае текущего года, в ходе которых дети обучились спасательному делу, в том числе приемам спасения человека на воде.

По мнению сельчан, сельской школе необходимо и дальше продолжать практику по дальнейшему развитию школьной команды «Юный спасатель», где детей обучают действиям при ЧС, в том числе и на воде, с оказанием первой медицинский помощи.

В настоящее время жизни и здоровью Нурсата ничего не угрожает.

Фото: kubnews.ru.

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