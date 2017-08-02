Школьники спасли своего друга, не умеющего плавать

Один из друзей участвовал в областном конкурсе "Юный спасатель".

Старшеклассники вызволили из воды своего друга, который не умел плавать, сообщает сообщает Zakon.kz





Шестеро парней из села Тандай Махамбетского района Атырауской области пошли купаться на Баксайский канал – это излюбленное место для купания местной детворы.





"Из этих шестерых только один мальчик по имени Нурсат не умел плавать. Но он скрывал это от друзей. И в этот раз все пятеро его друзей бросились в канал сразу, а Нурсат всего лишь вступил в воду, оглядываясь по сторонам с берега. Вдруг во время очередного ныряния Нурсатанакрыло сильным течением. Ребята почти сразу обратили внимание на исчезновение друга, и стали нырять под воду с целью его поиска. Один из мальчишек по имени Бегалы обнаружил его под водой и с помощью своих друзей Шынгыса, Азамата, Наурызбека и Ерика вытащили Нурсата на сушу. Тот не подавал признаков жизни, и тогда мальчики стали делать ему массаж сердца и искусственное дыхание", - сообщил официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов.





Через какое-то время Нурсат начал кашлять и пытаться дышать. В этот момент приехали родители Нурсата и врачи. Пострадавшего доставили в районную больницу. Только через сутки он пришел в себя и начал разговаривать.





Сельчане оценивают поступок подростков, спасших своего одноклассника, как героический.





Отмечается, что один из друзей по имени Шынгыс участвовал в областном конкурсе "Юный спасатель", где его команда заняла первое место. Соревнования проходили в водолазно-спасательном отделении Западного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда КЧС МВД РК в мае текущего года, в ходе которых дети обучились спасательному делу, в том числе приемам спасения человека на воде.





По мнению сельчан, сельской школе необходимо и дальше продолжать практику по дальнейшему развитию школьной команды «Юный спасатель», где детей обучают действиям при ЧС, в том числе и на воде, с оказанием первой медицинский помощи.





В настоящее время жизни и здоровью Нурсата ничего не угрожает.



