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Иран готов возобновить своповые поставки нефти с Казахстаном

2 августа 2017, 19:07

Это произойдет в том случае, если будут поставляться необходимые объемы сырья.

Иран восстановит своповые поставки нефти с Казахстаном, Россией и Туркменией, как только эти страны смогут поставлять необходимые объемы сырья. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на министра нефти страны Бижана Зангане, передает ТАСС.

По его словам, возобновление своповых операций - один из приоритетов политики, проводимой миннефти Ирана с 2013 года. Подобные сделки не осуществлялись несколько лет, и их восстановление требует времени и координации усилий стран - экспортеров нефти.

"Казахстан, Туркмения и Россия должны поставлять нефть для своповых операций на север [Ирана]", - сказал Зангане, добавив, что иранская сторона готова к этому.

Своповые поставки нефти начались в 1997 году. Иран получал нефть из Азербайджана, Туркмении и Казахстана через северный терминал на каспийском побережье и поставлял эквивалентные объемы странам через порты Персидского залива. Поставки были приостановлены в 2010 году, поскольку Иран посчитал недостаточным доход от них.

На сегодняшний день Тегеран выражает заинтересованность в этих операциях, полагая, что это удешевит поставки нефти на НПЗ на севере страны. Сейчас нефть поступает туда с иранских месторождений на юге, в Персидском заливе.

Фото: AP Photo/Vahid Salemi.

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