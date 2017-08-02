Иран готов возобновить своповые поставки нефти с Казахстаном

Это произойдет в том случае, если будут поставляться необходимые объемы сырья.

Иран восстановит своповые поставки нефти с Казахстаном, Россией и Туркменией, как только эти страны смогут поставлять необходимые объемы сырья. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на министра нефти страны Бижана Зангане, передает Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на министра нефти страны Бижана Зангане, передает ТАСС





По его словам, возобновление своповых операций - один из приоритетов политики, проводимой миннефти Ирана с 2013 года. Подобные сделки не осуществлялись несколько лет, и их восстановление требует времени и координации усилий стран - экспортеров нефти.





"Казахстан, Туркмения и Россия должны поставлять нефть для своповых операций на север [Ирана]", - сказал Зангане, добавив, что иранская сторона готова к этому.





Своповые поставки нефти начались в 1997 году. Иран получал нефть из Азербайджана, Туркмении и Казахстана через северный терминал на каспийском побережье и поставлял эквивалентные объемы странам через порты Персидского залива. Поставки были приостановлены в 2010 году, поскольку Иран посчитал недостаточным доход от них.





На сегодняшний день Тегеран выражает заинтересованность в этих операциях, полагая, что это удешевит поставки нефти на НПЗ на севере страны. Сейчас нефть поступает туда с иранских месторождений на юге, в Персидском заливе.



