Некоторые аспекты модернизации судопроизводства

Николай Мамонтов,

Судья Верховного Суда

в почетной отставке, член Высшего

Судебного Совета Республики Казахстан

Конституция является Основным законом Казахстана, обладающим высшей юридической силой и закрепляющим суверенитет, административно-территориальное устройство, форму правления, права и свободы человека и гражданина, содержание ветвей единой государственной власти и их взаимодействие при реализации функций с использованием системы сдержек и противовесов, деятельность неправительственных организаций, средств массовой информации, основы иных сфер жизнедеятельности общества и граждан.

Конституцией Казахстана установлено, что единственным источником государственной власти является народ, который реализует эту власть через республиканский референдум, свободные выборы, делегируя исполнение власти государственным органам.

Конституция фиксирует, что Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого является человек, его жизнь, права и свободы.

Под правовым государством понимается такая форма организации публичной власти, которая действует и развивается в рамках права, предполагает ограничение государственной власти правом и торжество права в гражданском обществе. При решении вопроса о соотношении государства и права приоритет принадлежит праву.

Ограничение государства и государственной власти правом, приоритет прав и свобод человека и гражданина является важнейшим признаком правового государства.

Конституция, правовая система и общество не являются неизменными категориями, они постоянно развиваются, но для их эволюционного поступательного развития и модернизации важнейшим условием является стабильность общественного согласия.

Под модернизацией государственных и общественных институтов понимается процесс их усовершенствования в целях приведения их деятельности в соответствии с современными требованиями.

В этом отношении и Конституция, и законы Казахстана постоянно совершенствуются.

В Конституцию вносились изменениями Конституционными законами от 7 октября 1998 года № 284-1, от 21 мая 2007 года № 254-Ш, от 2 февраля 2011 года № 403-1V, от 10 марта 2017 года № 51-V1.

Законом от 10 марта 2017 года уточнены полномочия Президента, Парламента, Правительства Казахстана, статус Конституционного Совета, Верховного Суда, прокуратуры. Но при этом неизменными являются независимость государства, форма государственного устройства, территориальная целостность, президентская форма правления.

В какой-то мере модернизация может рассматриваться как вынужденная мера, направленная на сохранение и обеспечение суверенитета государства, развития гражданского общества, правового и социального сознания каждого человека.

Модернизация - это господство права, отрицание произвола власти и бесправия подвластных.

Модернизации подлежит и общественное сознание, преодоление сформировавшегося в обществе неверия людей в эффективность закона, отсутствие реально действующих механизмов его реализации, профессионализма и справедливости в исполнении и применении законов.

Не останавливаясь на модернизации всей совокупности институтов государства и гражданского общества, остановлюсь только на нескольких аспектах модернизации:

1) обеспечение внутренней согласованности норм Конституции,

2) реализация юридической силы и применимости судами законов в области судопроизводства.

Конституцией установлена независимость судов и судей при отправлении правосудия и подчиненность их только Конституции и законам, которые издает Парламент Казахстана. Этими законами устанавливается правоспособность, дееспособность, обязательства и ответственность физических и юридических лиц, гражданские права и свободы.

Эти конституционные положения чрезвычайно важны для понимания существа правового государства и деятельности как судов судебной системы, так и органов исполнительной власти, правоохранительных органов Казахстана.

Специфика правового государства выражается в том, что функции каждой ветви единой государственной власти четко обозначены Конституцией Казахстана: законодательная ветвь власти принимает законодательные акты; исполнительная ветвь власти, включающая систему центральных и местных исполнительных и правоохранительных органов, издает подзаконные правовые акты в целях эффективного исполнения законов; судебная власть применяет Конституцию и законы при рассмотрении и разрешении частных или публичных материально-правовых отношений в целях защиты и восстановления нарушенных субъективных прав и свобод, охраняемых законом интересов субъектов права. Взаимодействие ветвей власти и их независимость в реализации функций обеспечивается системой сдержек и противовесов, но без подмены одной ветвью власти функций другой ветви власти.

Принципиально важным является положение о том, что ни один орган исполнительной власти или правоохранительный орган, их должностные лица не вправе издавать подзаконные правовые акты, которыми бы устанавливались, изменялись или прекращались права и свободы человека и гражданина, его обязательства или юридическая ответственность. Указанные правовые институты могут формироваться исключительно законами, право издания которых принадлежит только Парламенту Казахстана как законодательному органу.

Несмотря на то, что Конституцией установлено, что суды при отправлении правосудия подчиняются только Конституции и законам и при рассмотрении материально-правовых отношений обязаны применять законы, эти отношения регулирующие, в Конституции допускается возможность разрешения судебных дел на основании подзаконных правовых актов, но при условии, что суд усмотрит, что такие акты не ущемляют закрепленные Конституцией права и свободы человека и гражданина.

Представляется, что данное положение:

1) подрывает императивное требование Конституции о том, что суды рассматривают гражданские материально-правовые отношения, уголовные и административные правонарушения, возникающие на основе норм Конституции и закона, и разрешают их только на основании подлежащего применению закона, которым устанавливаются, изменяются или прекращаются права и свободы человека и гражданина, его обязательства или юридическая ответственность;

2) свидетельствуют о допустимости наделения конституционными полномочиями законодательного органа органов исполнительной или судебной власти, которые могут в подзаконных правовых актах устанавливать, изменять или прекращать права и свободы человека и гражданина, его обязательства или юридическую ответственность;

3) вопреки общим положениям теории права о юридической силе правовых актов на судью возлагает обязанность по своему усмотрению определить, не нарушают ли закрепленные в подзаконном правовом акте права и свободы человека и гражданина его конституционные права и свободы.

Если судья усмотрит, что подзаконный правовой акт нарушает конституционные права и свободы человека и гражданина, то обязан приостановить производство по делу и обратиться в Конституционный Совет Казахстана с представлением о признании этого закона или иного правового акта неконституционным.

Если же судья по разным причинам не придет к указанному усмотрению, то при вынесении решения будет руководствоваться не только нормами закона, но и подзаконными правовыми актами.

Под нормативным правовым актом понимается письменный официальный документ на бумажном носителе и идентичный ему электронный документ установленной формы, принятый на республиканском референдуме либо уполномоченным органом, устанавливающий нормы права, изменяющий, дополняющий, прекращающий или приостанавливающий их действие.

Все правовые акты подразделяются на законодательные и подзаконные. К законодательным актам относятся Конституция, конституционные законы, кодексы, консолидированные законы, законы, постановления Парламента, постановления Сената или Мажилиса Парламента.

К подзаконным правовым актам относятся не являющиеся законодательными актами правовые акты, издаваемые на основе и (или) во исполнение и (или) для дальнейшей реализации законодательных актов, а также вышестоящих по иерархии правовых актов.

К компетенции Конституционного Совета Республики Казахстан отнесено рассмотрение обращений судов о признании неконституционным иного нормативного правового акта, подлежащего применению при рассмотрении судом гражданского, уголовного или административного дела, если по усмотрению суда такой акт ущемляет конституционные права и свободы человека и гражданина.

Но в судопроизводстве установлено правило применения законов, исходя из их юридической силы.

Конституция обладает высшей юридической силой и прямым действием. Если подлежащий применению конституционный закон противоречит Конституции, то применяется Конституция.

Если кодекс противоречит конституционному закону, то применяется конституционный закон

Если закон противоречит кодексу, то применяется кодекс.

Подзаконный нормативный правовой акт, независимо от усмотрения суда, в судопроизводстве применению не подлежит, поскольку правоспособность, обязательства и ответственность физических или юридических лиц, гражданские права и свободы физических лиц устанавливаются только законом.

Если же гражданин или юридическое лицо полагает, что гарантированные Конституцией и законами субъективные права и свободы нарушаются подзаконным правовым актом, то вправе этот акт оспорить в суде в порядке, установленном нормами главы 30 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан.

При указанных правовых механизмах определения юридической силы и подлежащих применению судами правовых актов подзаконный правовой акт в гражданском судопроизводстве применению не подлежит и правовых оснований для усмотрения судьи о конституционности или не конституционности такого акта не имеется.

Подзаконный правовой акт в судебном порядке может проверяться на предмет его соответствия закону, но не Конституции.

Для устранения указанной коллизии предлагается изменить редакцию ст. 78 Конституции Казахстана, исключив слова «и иные нормативные правовые акты» и «или иной нормативный правовой акт».

Модернизация редакции данной нормы Конституции приведет ее в соответствие с п. 1 ст. 77, пп.1 п. 3 ст. 71 конституции.

Одновременно предлагается внести изменения в редакцию пп. 1) п. 4 ст. 17 Конституционного закона «О Конституционном Совете Республики Казахстан»: слово «акт» заменить словом «закона»; слова «или иной нормативный правовой акт» исключить.

Реализация предлагаемых изменений Конституции и Конституционного закона естественным образом обеспечит в судопроизводстве принцип юридической силы правовых актов при их применении судами и наполнит новым содержанием положения главы 30 Гражданского процессуального кодекса Казахстана, в соответствии с которыми только суд проверяет соответствие закону подзаконных правовых актов на основании заявлений физических и юридических лиц, на которых в возникшем материально-правовом отношении указанные подзаконные правовые акты распространяют свое действие.

Конституционным законом от 10 марта 2017 года изменена редакция п. 1 ст. 83 Конституции Казахстана и уточнены функции прокуратуры:

1) от имени государства осуществляет в установленных законом пределах и формах высший надзор за соблюдением законности на территории Казахстана;

2) представляет интересы государства в суде;

3) от имени государства осуществляет уголовное преследование.

Функция прокуратуры в части высшего надзора за законностью распространяется на управленческую, социально-экономическую деятельность органов исполнительной власти, коммерческих и некоммерческих юридических лиц, деятельность правоохранительных и специальных органов, должностных лиц в отношении совершаемых ими действий (бездействия) и принимаемых управленческих решений в части исполнения Конституции, общих и отраслевых законов.

Функция представительства интересов государства в суде реализуется в гражданском судопроизводстве в соответствии с процессуальными правами прокурора, предусмотренными гражданским процессуальным законом.

Функция осуществления уголовного преследования реализуется прокуратурой в досудебном и судебном уголовном производстве в соответствии с процессуальными правами, предусмотренными уголовным процессуальным законом.

Прокурор в гражданском судопроизводстве является участником состязательного процесса, обладая соответствующими процессуальными правами и обязанностями.

Конституцией установлено, что судебная власть осуществляется от имени Республики Казахстан назначенными на постоянной основе судьями, которые при отправлении правосудия независимы и подчиняются только Конституции и закону, какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосудия недопустимо.

Термин «надзор» обозначает деятельность государственного органа для наблюдения за кем или чем-нибудь.

Несмотря на закрепленные Конституцией Казахстана функции и статус прокуратуры в новом законе о прокуратуре установлено, что прокуратура осуществляет высший надзор за законностью деятельности государственных органов, принимаемых ими актов и решений, а также за законностью судебных актов, вступивших в законную силу.

В новом закон повторены положения прежнего закона относительно осуществления прокуратурой надзора в судопроизводстве за законностью выносимых судами судебных актов. Более того, существует ведомственный приказ Генерального Прокурора Казахстана, в соответствии с которым на прокуроров возлагается обязанность проверять законность вступивших и не вступивших в законную силу судебных актов и опротестовывать их в случае незаконности.

Представляется, что применительно к деятельности прокуратуры по-прежнему допускается смешение функций прокуратуры, установленных Конституцией Казахстана, и процессуальными полномочиями прокурора, установленными соответствующим процессуальным законом.

Такое смешение функций и процессуальных полномочий можно объяснить позициями, изложенными в постановлении Конституционного Совета Казахстана от 6 марта 1997 года № 3, в котором с учетом внесенных изменений практически отсутствует толкование действующей редакции п. 1 ст. 83 Конституции.

В гражданском судопроизводстве прокурор представляет интересы государства, интересы социально уязвимых категорий граждан, которые по состоянию своего здоровья или другим уважительным причинам не могут самостоятельно реализовать право на обращение в суд и на судебную защиту.

Но статус прокурора в судопроизводстве процессуальным законом определен в качестве участника процесса, обладающего определенными процессуальными правами и обязанностями.

С учетом юридической силы правовых актов статус процессуального прокурора в судопроизводстве как участника процесса, определенный ведомственным законом, не может противоречить статусу такого прокурора, определенного кодексом.

С учетом независимости суда при отправлении правосудия участник процесса не может осуществлять надзор за законностью выносимых судом судебных актов, то есть за законностью процессуальной деятельности суда по применению закона. Как участник процесса в судебном заседании суда первой инстанции, процессуальный прокурор вправе обжаловать судебный акт в апелляционном порядке в форме апелляционного ходатайства о проверке законности судебного акта вышестоящим судом, но не в форме протеста. В ревизионном производстве Генеральный Прокурор, реализуя функцию представительства интересов государства в суде, вправе обжаловать вступивший в законную силу судебный акт в форме ревизионного ходатайства, но не в форме протеста.

Протест как акт прокурорского надзора приносится по результатам проведенной проверки на противоречащие Конституции, законам, актам Президента Казахстана и ратифицированных Казахстаном международным договорам нормативные и иные правовые акты и действия (бездействие) государственных органов и должностных лиц.

Правом подачи апелляционной жалобы или ревизионного ходатайства на вынесенный судом судебный акт обладают и другие участники частного материально-правового отношения, но при этом никто не утверждает, что они выполняют функцию надзора в судопроизводстве.

Суд как орган судебной власти и судьи как политические государственные служащие, реализующие функцию судебной власти по отправлению правосудия не принимают ни нормативных, ни иных правовых актов, а по конкретным делам выносят индивидуальные ненормативные правовые акты в форме судебных актов, законность которых по инициативе участников частного материально-правового отношения или процессуального прокурора проверяется только вышестоящим судов в процедурах, установленных процессуальным законом.

Статус прокурора в судопроизводстве является самостоятельной темой правового исследования, по результатам которого следует модернизировать процессуальный закон и с учетом теории разделения властей отказаться от такого института административно-командной системы права как надзор прокурора в судопроизводстве.

Представляется, что необходимо устранить противоречия в нормах Конституции Казахстана относительно правовой природы актов пленарного заседания Верховного Суда Казахстана.

В одной норме Конституции указано, что Верховный Суд Казахстана дает разъяснения по вопросам судебной практики, а в другой норме указано, что нормативные постановления Верховного Суда Казахстана включаются в действующее право Казахстана.

Под действующим правом Казахстана понимается совокупность законодательных и подзаконных нормативных правовых актов, принятых правомочными органами (законодательным органом, местными представительными органами, центральными и местными органами исполнительной власти)

Термин «разъяснение» означает объяснить, сделать ясным, понятным что-либо.

Термин «нормативное постановление» означает вид правового акта, отвечающего таким требованиям как, например, регулирование общественных отношений, направленность на возникновение, изменение, дополнение или прекращение прав и обязанностей физических и (или) юридических лиц.

Но в нормативных постановлениях Верховного Суда Казахстана как интерпретационном акте содержатся официальные разъяснения по вопросам судебной практики. Такие официальные разъяснения не соответствуют понятию правового акта - не содержат норм права, то есть общеобязательных правил поведения постоянного или временного характера, рассчитанных на многократное применение, распространяющихся на индивидуально неопределенный круг лиц в рамках регулируемых общественных отношений и устанавливающих нормы права, изменяющих, дополняющих, прекращающих или приостанавливающих их действия.

Разъяснения пленарного заседания Верховного Суда Казахстана только либо раскрывают содержание толкуемой (интерпретируемой) нормы закона с применением правил толкования, либо отсылают к норме материального или процессуального закона, которая подлежит применению при разрешение материально-правового отношения.

С учетом названных положений необходимо используемую в Конституции Казахстана терминологию относительно правовой природы принимаемых пленарным заседанием Верховного Суда Казахстана актов привести к единому содержанию, исходя из того, что Верховный Суд Казахстана не обладает нормотворческой функций, не создает судебное право. Под судебным правом можно понимать процессуальные законы, которые регулируют судопроизводство и которые принимаются законодательной властью.

Проф. Л. Л. Чантурия отмечает, что изданием нормативных актов судебная власть берет на себя правотворческие функции законодательной власти и объединяет в себе, таким образом, как правотворческие, так и правоприменительные правомочия, что влечет несоразмерную концентрацию власти в одном органе.

Поскольку судьи, согласно Конституции Казахстана, подчиняются только Конституции и закону, но не нормативным постановлениям Верховного Суда, то нормативные постановления судебной власти ограничивают независимость судей. Ссылка на то, что эти постановления являются обязательными только для судей, очень опасно, поскольку в таком случае возникнут две системы права - одна для судов, а другая - для всех. С точки зрения правового государства это неприемлемо.

Если Парламент правомочен издать обязательные для всех субъектов права нормативные акты, у судебной власти нет такой легитимации.

Правовые акты правосудия принимаются в результате проведения судебных процессов, согласно действующему процессуальному закону.

Признается, что правовая стабильность и предсказуемость могут быть обеспечены только тогда, когда судебные решения принимаются на основе конкретных законов, а не произвольно судебной властью.

Нормативные постановления Верховного Суда не являются результатом состязательного процесса, они только содержат разъяснения по вопросам судебной практики.

Высказанные суждения о необходимости дальнейшей активной модернизации Конституции и законов Казахстана о судопроизводстве являются актуальными, позволят неукоснительно соблюдать принцип разделение единой государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную.