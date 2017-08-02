Институт оценки профессиональной деятельности судей

Николай Мамонтов,

судья Верховного Суда

в почетной отставке,

член Высшего Судебного

Совета Казахстана

Проводимая в Республике Казахстан судебно-правовая реформа направлена на совершенствование материального и процессуального закона, модернизацию судебной системы и правоохранительных органов, формирование их высоко профессиональными специалистами, соблюдающими не только закон, но и нормы профессиональной этики для решения глобальной политико-правовой задачи - построение правового государства, в котором неукоснительно соблюдаются конституционные права и свободы граждан.

Одно из направлений этой реформы направлено на обеспечение качества отправления правосудия, которое может существовать только в условиях правовой независимости (внешней и внутренней) судей при отправлении правосудия, систематического изучения действующего законодательства и его точного применения в разрешении каждого частного материально-правового отношения, уголовного или административного правонарушения.

Судьи в системе государственной службы занимают особое положение, являясь политическими государственными служащими. Судьи обладают единым статусом и наделены в установленном Конституцией Казахстана порядке полномочиями на осуществление правосудия на постоянной основе, являясь носителями судебной власти. Судьи местных судов (районных и приравненных к ним судов, областных и приравненных к ним судов) назначаются на должность и освобождаются от должности только Указами Президента Казахстана, а судьи Верховного Суда Республики Казахстан - постановлениями Сената Парламента Республики Казахстан. К уголовной или административной ответственности судьи местных судов привлекаются с согласия Президента Казахстана, а судьи Верховного Суда - с согласия Сената Парламента Казахстана. При безупречном отправлении правосудия 20 и более лет судья обладает правом прекращения полномочий судьи в форме почетной отставки с получением пожизненного содержания в установленном законом размере и сохранением социальных льгот, вытекающих из его статуса.

Высокий статус судьи требует совершенствования правовых механизмов, обеспечивающих соблюдение предъявляемых к нему законом требований.

Общие требования к действующим судьям выражаются в неукоснительном соблюдении Конституции Казахстана и законов при выполнении конституционных обязанностей по отправлению правосудия, по соблюдению норм судейской этики. Судья обязан избегать всего, что могло бы опорочить авторитет судьи, вызвать сомнения в его честности, справедливости, объективности и беспристрастности. Судья обязан противостоять коррупционным проявлениям и попыткам незаконного вмешательство в его деятельность по отправлению правосудия со стороны любых государственных органов и должностных лиц.

Для реализации прозрачности правосудия и обеспечения законности выносимых судами судебных актов в Плане «100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ» предусмотрены два взаимосвязанных блока мероприятий:

1) ужесточение требований к кандидатам на должность судьи;

2) обеспечение качества отправления судьями правосудия.

Качество правосудия основывается на уровне юридических знаний и умении применять их при разрешении конкретных правовых ситуаций, подведомственных судам.

Поэтому предусмотрено императивное требование: кандидат на должность судьи обязан иметь не менее десяти лет стажа по юридической профессии, в том числе не менее пяти лет связанной с участием в судебных заседаниях. Таким специальным стажем могут обладать адвокаты, секретари судебных заседаний, помощники (консультанты) судей и процессуальные прокуроры.

Кандидаты в судьи будут проходить годичную стажировку в судах с выплатой стипендии, а после назначения на должность судьи будут проходить годичный испытательный период.

Статьей 30-1 Конституционного закона «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» предусмотрена оценка профессиональной деятельности судьи, в процессе которой оценивается уровень профессиональных знаний судьи, умения применять их при отправлении правосудия, результаты судебной деятельности, деловых и нравственных качеств судьи и соответствие его требованиям, предъявляемым Конституционным законом и Кодексом судейской этики.

Оценка профессиональной деятельности судьи проводится в целях улучшения качественного состава судейского корпуса, стимулирования роста профессиональной квалификации, повышения ответственности за укрепление законности при рассмотрении дел, охраны прав граждан и интересов общества.

Оценка профессиональной деятельности судьи впервые проводится по результатам одного года работы в должности судьи. В последующем оценка профессиональной деятельности судьи проводится через каждые пять лет, а также при участии в конкурсе на должность судьи вышестоящей инстанции, на должность председателя суда, председателя судебной коллегии.

Освобождаются от периодической оценки профессиональной деятельности судьи, имеющие двадцать и более лет судейского стажа.

Результаты работы судьи по истечении годичного срока рассматриваются на заседании квалификационной комиссии Судебного жюри и утверждаются Высшим Судебным Советом Казахстана.

Оценка профессиональной деятельности судьи по итогам первого года работы и через каждые пять лет. а также при карьерном росте определяется на основании следующих критериев:

1) показатели качества отправления правосудия;

2) соблюдение норм судейской этики и трудовой дисциплины.

Оценка профессиональной деятельности судьи не нарушает принцип назначения судьи на должность на постоянной основе, но позволяет обеспечивать своевременную проверку способности судьи исполнять обязанности по отправлению правосудия и соблюдать требования, предъявляемые к судье.

При этом такая оценка должна быть проведена не позднее шести месяцев со дня наступления указанного срока.

Оценку профессиональной деятельности судьи осуществляет Квалификационная комиссия Судебного жюри, которая состоит из семи человек: двух судей областных судов, двух судей Верховного Суда и трех судей в отставке. При этом не имеет правовое значение, с должности судьи какого суда (районного, областного или Верховного) судья вышел в почетную отставку.

Оценку профессиональной деятельности судьи проводят судьи, которые сами обладают безупречной репутацией и знаниями всех тонкостей отправления правосудия.

Применительно к такому критерию как качество отправления правосудия законодатель фактически предполагает три уровня:

1) рассмотрение судьями местных и других судов частных материально-правовых отношений, уголовных или административных правонарушений без нарушения норм материального и процессуального закона;

2) вынесение судебных актов с грубыми нарушениями норм материального или процессуального закона, влекущих отмену таких судебных актов с вынесением нового процессуального решения в форме решения или приговора. Такие нарушения влекут дисциплинарную ответственность судьи;

3) вынесение судебных актов с нарушениями норм материального или процессуального закона, которые влекут изменения судебных актов, но исключают дисциплинарную ответственность судьи.

Качество отправления правосудия во второй и третьей ситуациях свидетельствует об отрицательной оценке деятельности судьи за соответствующий период (один год или пять лет).

Вывод о соблюдении действующим судьей норм судейской этики зависит от того, совершались ли судьей проступки при исполнении служебных обязанностей или во внеслужебных отношениях (в быту), которые Кодексом судейской этики квалифицируются как порочащие, умаляющие авторитет судебной власти. Заявления о совершении судье таких проступков рассматривает Комиссия по судейской этике.

Нарушение судьей трудовой дисциплины, определяемой нормами трудового законодательства, свидетельствует о совершении судьей дисциплинарного проступка, который может рассматриваться Дисциплинарной комиссией Судебного жюри.

Поскольку от прохождения оценки профессиональной деятельности освобождаются судьи, имеющие более двадцати лет судейского стажа, то оценка профессиональной деятельности будет даваться и тем действующим судьям Квалификационной комиссии Судебного жюри, чей судейский стаж менее двадцати лет.

От периодической оценки профессиональной деятельности освобождаются судьи, имеющие двадцать и более лет судейского стажа. Но наличие такого стажа не означает, что судья освобождается от обязанности обеспечивать в своей деятельности безупречную репутацию.

В Квалификационную комиссию Судебного жюри материалы для оценки профессиональной деятельности представляют председатели областных и приравненных к ним судов:

1) в отношении судей районных и приравненных к ним судов, проходящих оценку впервые;

2) в отношении судей областных и приравненных к ним судов, проходящих периодическую оценку.

В отношении председателей судебных коллегий и судей Верховного Суда, председателей и председателей судебный коллегий областных и приравненных к ним судов материалы представляет Председатель Верховного Суда.

Однако следует учитывать, что председатель районного и приравненного к нему суда, председатель судебной коллегии и председатель областного и приравненного к нему суда, председатель судебной коллегии Верховного Суда назначаются на должность Указом Президента Казахстана сроком на пять лет. Практически оценка профессиональной деятельности указанных председателей будет проводиться по истечении срока полномочий по должности.

Следует также учитывать, что при участии в конкурсе на должность судьи вышестоящей судебной инстанции, на должность председателя районного и приравненного к нему суда, на должность председателя судебной коллегии областного и приравненного к нему суда либо Верховного Суда, на должность председателя областного и приравненного к нему суда оценка профессиональной деятельности судьи проводится независимо от того, истек ли срок проведения периодической оценки. При этом названные категории судей материалы в Квалификационную комиссию судей представляют самостоятельно.

В плане усиления требовательности к действующим судьям следует учитывать, что при участии в конкурсе на занятие должности председателя районного суда, председателя областного суда, председателя судебной коллегии Верховного Суда Республики Казахстан судья должен состоять в кадровом резерве на занятие соответствующей вакантной должности.

В Квалификационную комиссию Судебного жюри должны представляться:

1) служебная характеристика с отражением профессиональных и нравственных качеств судьи, соблюдением норм судейской этики и трудовой дисциплины;

2) аналитическая справка по количеству и качеству рассмотренных судьей дел, их категорий, соблюдения сроков и качества судебных актов, анализом причин их отмены или изменения;

3) сведения о поступивших на действия судьи жалобах, их обоснованности или необоснованности.

С указанными материала должен быть ознакомлен судья до направления в Квалификационную комиссию. При наличии замечаний и возражений судья вправе изложить свои возражения.

По результатам рассмотрения материалов на заседании Квалификационной комиссии Судебного жюри, проводимого с обязательным участием судьи, профессиональная деятельность которого оценивается, должно приниматься решение о признании судьи занимаемой должности или о признании судьи не соответствующим занимаемой должности в силу профессиональной непригодности.

Законодатель установил, что решение Квалификационной комиссии Судебного жюри о соответствии впервые назначенного на должность судьи районного и приравненного к нему суда утверждается решением Высшего Судебного Совета Казахстана. Результаты периодической оценки профессиональной деятельности судьи Высшим Судебным Советом не утверждаются.

Институт оценки профессиональной деятельности судьи включает в себя и вопросы, которые могут явиться основанием как для карьерного роста судьи, так и для прекращения полномочий судьи.

Квалификационная комиссия Судебного жюри по результатам рассмотрения материалов об оценке профессиональной деятельности судьи выносит одно из следующих решений:

1) признать судью соответствующим занимаемой должности;

2) рекомендовать для назначения на должность судьи вышестоящей инстанции, председателя суда, председателя судебной коллегии;

3) рекомендовать для зачисления в кадровый резерв на вышестоящую должность (в вышестоящую судебную инстанцию);

4) о переводе в другой суд, на другую специализацию;

5) признать не соответствующим занимаемой должности в силу профессиональной непригодности;

6) отказать в даче рекомендации для назначения на должность судьи вышестоящей инстанции, председателя суда, председателя судебной коллегии.

Решение Квалификационной комиссии Судебного жюри о признании судьи не соответствующим занимаемой должности в силу профессиональной непригодности по результатам периодической оценки профессиональной деятельности является основанием для внесения Председателем Верховного Суда в Высший Судебный Совет представления об освобождении судьи от занимаемой должности.

По результатам первичной оценки профессиональной деятельности судьи (одного года работы) Квалификационная комиссия Судебного жюри не может принять решение о признании судьи не соответствующим занимаемой должности в силу профессиональной непригодности, но может рекомендовать председателю суда первой инстанции о переводе судьи на другую специализацию по рассмотрению судебных дел.

Решение квалификационной комиссии Судебного жюри о переводе судьи в другой суд по результатам периодической оценки профессиональной деятельности является основанием для внесения Председателем Верховного Суда в Высший Судебный Совет представления о переводе судьи в другой суд без конкурса, а в случае отказа судьи от такого перевода - представления об освобождении судьи от занимаемой должности.

По результатам оценки профессиональной деятельности судьи Квалификационная комиссия Судебного жюри вправе принять решение о рекомендации для назначения судьи на должность судьи вышестоящей инстанции.

Применительно к должности судьи районного суда должностью судьи вышестоящей инстанции будет должность судьи областного суда, а для судьи областного суда - должность судьи Верховного Суда.

Но для занятия этих должностей необходимо участие в конкурсе, которое основывается исключительно на волеизъявлении судьи.

Рекомендация Квалификационной комиссии Судебного жюри предоставляет конкурсанту преимущество перед другими конкурсантами на занятие должности судьи вышестоящего суда.

Совершенствование института оценки профессиональной деятельности судей позволит сформировать квалифицированный кадровый судебный корпус, судьи которого обеспечат верховенство закона и непререкаемый авторитет судебной власти.

Использованные источники:

Конституция Республики Казахстан, принятая на республиканском референдуме 30 августа 1995 года (в редакции от 10 марта 2017 года);

Конституционный закон Республики Казахстан от 25 декабря 2000 года «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» (изменениями и дополнениями в редакции от 3 июля 2017 года)

Закон Республики Казахстан «О Высшем Судебном Совете Республики Казахстан» от 4 декабря 2015 года (в редакции от 11 июля 2017 года)