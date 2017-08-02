Компенсация морального вреда

родственникам погибшего

Пособие

Астана

2017

Н.И. Мамонтов Судья Верховного Суда Казахстана в почетной отставке, член Высшего Судебного Совета Казахстана В.Н. Мамонтов секретарь судебного заседания Алматинского районного суда города Астаны

На правах рукописи

ОГЛАВЛЕНИЕ

В в е д е н и е

§1. Объекты личных неимущественных благ

§ 2. Содержание личного неимущественного вреда

§ 3. содержание противоправного деяния

§ 4. Потерпевший, его представитель.

§ 5. Правовые последствия лишения жизни

Заключение

Использованные в тексте сокращения

В в е д е н и е

В Конституции и законах Казахстана предусмотрены объекты личных неимущественных прав человека, не подлежащие денежной оценки, но которые определяют социальное и психологическое благополучие человека. Эти объекты различны по своему содержанию и по способам правовой охраны и защиты в случае посягательства на них.

Общим для таких объектов является то, что они неотчуждаемы от личности их обладателя и не могут быть предметом гражданско-правовых сделок, не переходят к другим лицам в порядке наследования.

Личные неимущественные права принадлежат каждому человеку с момента его рождения, регулируются, охраняются и защищаются в порядке, установленном законом.

Важно помнить, что не указанные в законе объекты не относятся к категории личных неимущественных прав, поскольку не регулируются нормами права, не охраняются и не защищаются способами, законом.

Нарушение личных неимущественных прав может иметь место только в результате совершения противоправлного деяния, которым принадлежащие человеку личные неимушественные права нарушаются, умаляются, а обладателю указанных прав причиняются физические или нравственные страдания (личный неимущественный вред или вред моральный).

Особое место в системе личных неимущественных прав занимает такое естественное благо как жизнь человека. Жизнь как биологическая субстанция многообразна в животном и растительном мире, но только жизнь человека как социального индивида, обладающего сознанием, а не только инстинктами, социально ценна и неповторима.

Каждый человек от рождения имеет право на жизнь, никто не вправе произвольно лишать человека жизни.

Жизнь как благо не может быть восстановлена, если она прекращена смертью. В силу этого физическое лицо утрачивает функции сознания и не может испытывать ни физических, ни нравственных страданий.

Жизнь является неотчуждаемым от личности физического лица благом, не передается по наследству наследникам по закону или по завещанию, не может участвовать в гражданском обороте на основании гражданско-правовых сделок или по любым другим основаниям.

Противоправно жизнь может быть прекращена по двум основаниям:

1) в результате виновного умышленного или по неосторожности совершенного уголовно-наказуемого деяния;

2) в результате самоубийства (суицида).

Потерпевшим во всех случаях является физическое лицо, жизнь которого противоправно прекращена совершением деяния, запрещенного уголовным законом.

С прекращением жизни прекращается и субъект права, который от своего имени и в своих интересах может обращаться в суд за судебной защитой нарушенного субъективного права. Вот почему жизнь только охраняется законом, но не защищается гражданско-правовыми способами.

В результате прекращения жизни потерпевшего открывается наследство, а нетрудоспособные лица, находившиеся на иждивении потерпевшего, имеют право требовать от виновного лица возмещения утраченного содержания. Если родственники либо иные лица понесли расходы по погребению тела потерпевшего, то они вправе предъявить иск о взыскании этих расходов с виновного лица.

Эти важные правовые особенности такого личного неимущественного блага как жизнь не всегда учитываются судами при рассмотрении исков родственников о взыскании компенсации морального вреда в денежном выражении в свою пользу в результате совершения деяния, последствием которого явилась смерть потерпевшего.

Родственники лишенного жизни человека (потерпевшего) не обладают правом на предъявление иска о взыскании компенсации морального вреда в денежном выражении в свою пользу в связи с причинением смерти их родственнику только потому, что в отношении родственников не совершено противоправленое деяние, которым бы было совершено посягательство на принадлежащие непосредственно родственнику личные неимущественные блага.

§ 1. Объекты личных неимущественных благ

Общественные отношения, регулируемые нормами закона, подразделяются на имущественные, в которых объекты имеют стоимостное содержание и участвуют в гражданском обороте, и личные неимущественные, в которых объекты 1) не могут иметь заранее установленную стоимость, 2) в гражданском обороте не участвуют и 3) неотделимы от личности физического лица, которому принадлежат от рождения или в силу закона.

В гражданском законодательстве в качестве объектов личных неимущественных отношений признаются: 1) жизнь; 2) свобода (с конкретизацией ее видов: личная свобода, свобода передвижения, свобода слова, свобода получения и распространения информации, свобода творчества, свобода выбора рода деятельности и профессии, свобода совести и вероисповедания и др.); 3) здоровье; 4) телесная неприкосновенность; 5) честь; 6) достоинство; 7) доброе имя; 8) собственное изображение; 9) тайна частной жизни; 10) неприкосновенность жилища; 11) авторские права.

Семейным законодательством регулируются такие личные неимущественные права супругов и ребенка как: 1) свобода выбора рода деятельности, профессии и вероисповедания; 2) общая фамилия супругов, ребенка и сохранение ее после расторжения брака; 3) общение с ребенком в случае раздельного проживания. 4) проживание ребенка с родителями и воспитание в семье; 5) общение небенка с родителями и другими родственниками; 6) иметь и высказывать свое мнение; 7) право на имя, отчество и фамилию; 8) право на защиту своих прав и интересов:

Экологическим законодательством регулируется личное неимущественное право каждого физического лица на благоприятную для жизни и здоровья окружающую среду.

Трудовым законодательством регулируется такое личное неимущественное право физического лица как свобода труда, свободный выбор рода деятельности и профессии. Следует учитывать, что к личным неимущественным правам не относится право на труд, которому в советской правовой системе соответствовала обязанность трудиться, а государство предусматривало уголовную ответственность за тунеядство.

По своему содержанию личные неимущественные права представляют не имеющие стоимости блага, которые обеспечивают социальное благополучие и позитивное (положительное) психологическое состояние человека.

Под благом понимается то, что дает достаток, благополучие, удовлетворяет потребности человека.

Благо представляют любые объекты имущественных и неимущественных правоотношений, по поводу которых складывается поведение субъектов права.

В юридической литературе выделены такие признаки личных неимущественных прав как:

- абсолютность, то есть обязанность всех других субьектов права воздерживаться от нарушения принадлежащих физическому лицу личных неимущественных прав;

- неотчуждаемость, то есть невозможность перехода личных неимущественных прав от их обладателя к другим субъектам права в порядке наследования или по другим основаниям;

- отсутствие имущественного содержания, то есть такие права носят исключительно личностный характер и не подлежат оценке, лишены стоимости, но обладают социальной ценностью;

- неразрывная связь с личностью физического лица, то есть личные неимущественные права принадлежат каждому конкретному лицу с рождения и до его смерти;

- самостоятельный вид субъективных прав, присущих только физическому лицу.

Важным признаком личных неимущественных прав является их направленность на выявление, развитие и (или) сохранение индивидуальности личности.

Жизнь как личное неимущественное благо охраняется только уголовным законом путем установления составов уголовных правонарушений и уголовного наказания за совершение деяний, причиняющих смерть человеку.

Такие личные неимущественные права как свобода, здоровье, телесная неприкосновенность, авторские права, честь, достоинство охраняются уголовным или административным законом путем назначения уголовного или административного наказания за их противоправное нарушение.

За исключением жизни нарушаемые личные неимущественные права, принадлежащие потерпевшему, защищаются способами, предусмотренными гражданским законодательством.

Правовым последствием нарушения личных неимущественных прав является отрицательная психо-эмоциональная реакция сознания и нервной системы человека, которая выражается в физических или нравственных переживания (страданиях).

Только нарушение такого личного неимущественного блага как жизнь исключает физические или нравственныя страдания потерпевшим, поскольку сознание и нервная система потерпевшего, жизнь которого прекращена смертью, не испытывают отрицательного психо-эмоционального состояния.

В случае причинения смерти личные неимущественные правоотношения и обязательство виновного лица по возмещению личного неимущественного вреда потерпевшему прекращаются.

Личные неимущественные права включаются в содержание правоспособности, которая возникает с момента рождения человека, а прекращается с наступлением его смерти. Считается что смерть наступает с прекращением дыхания, что влечет необратимую остановку деятельности головного мозга, сердца и нервной системы.

Правоспособность признается в равной мере за всеми физическими лицами (гражданами Казахстана, лицами без гражданства и гражданами (подданными) иностранных государств, находящихся в Казахстане).

Некоторые личные неимущественные права принадлежат человеку от рождения (например, жизнь, свобода, здоровье). Другие возникают на основании закона (например, авторские права, имя, отчество и фамилия, право на собственное изображение и др.).

Жизнь признается законом как естественное благо, она законом не регулируется, но охраняется от противоправного лишения. При противоправном прекращении жизни закон предусматривает наступление правовых последствий, которые по своему содержанию отличаются от тех, что предусматриваются для защиты иных личных неимущественных прав.

Это важное положение, которое следует учитывать при анализе законодательства, охраняющего такое благо как жизнь и определяющего правовые последствия противоправного прекращения жизни.

Жизнь прекращается в результате противоправного причинения смерти физическому лицу, которому это благо принадлежало.

Закон не допускает возможность эвтаназии - причинение смерти по личной просьбе обладателя такого личного неимущественного блага как жизнь.

Совпадение в одном лице причинителя вреда и потерпевшего (например, при самоубийстве) влечет прекращение обязательства по возмещению вреда.

§ 2. Содержание личного неимущественного вреда

Категория «моральный вред» получила юридическое закрепление в статье 131 «Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик», принятых Верховным Советом СССР 31 мая 1991 года. В названной норме закона под моральным вредом понимались физические или нравственные страдания, причиненные гражданину неправомерными виновными действиями причинителя вреда. Впервые было закреплено, что такой вред возмещается в денежной или иной материальной форме в размере, определяемым судом, независимо от подлежащего возмещению материального вреда.

Содержанием категории «моральный вред» являются отрицательные психо-эмоциональные переживания физического лица, иными словами - нарушение психологического благополучия потерпевшего.

Такие переживания потерпевший испытывает в виде физических или нравственных страданий, возникающих в результате совершенного непосредственно против него противоправного деяния, которым нарушаются (умаляются) принадлежащие ему личные неимущественные права. В литературе отмечается, что компенсация морального вреда в денежном выражении направлена на устранение или сглаживание таких страданий.

Компенсируется не факт нарушения, умаления личных неимущественных прав, а те физические или нравственные страдания, которые испытал (испытывает) потерпевший в результате совершения непосредственно против него противоправного деяния, нарушающего принадлежащие только ему и неразрывно связанные с его личностью личные неимущественные права.

Отрицательные психо-эмоциональные страдания и переживания не испытывает физическое лицо, которому причинена смерть. Лицо, которое находится к коме, проявляет признаки биологической жизни, но его головной мозг не воспринимает действительность, а сознание не оценивает факты как положительные или отрицательные, в силу чего такой человек не испытывает психо-эмоциональные переживания.

Закон в понятие «моральный вред» раскрывается через два аспекта:

1) деяние, нарушающее, умаляющее или лишающее физическое лицо принадлежащих ему личных неимущественных благ и прав;

2) нравственные или физические страдания (унижение, раздражение, подавленность, гнев, стыд, отчаяние, физическая боль, дискосфортное состояние и т.п.), испытываемые (претерпеваемые, переживаемые) потерпевшим в результате совершенного против него правонарушения, а в случае его смерти в результате такого правонарушения - его близкими родственниками, супругом (супругой)..

Представляется, что данная дефиниция нуждается в уточнении.

Под моральным вредом не могут рассматриваться деяния, которые нарушают, умаляют или лишают физическое лицо принадлежащих ему личных неимущественных благ. Такое деяние должно быть противоправным, запрещенным законом. Это деяние само по себе не охватывает отрицательные психо-эмоциональные реакции, состояние психики и нервной системы потерпевшего, который осознает, что принадлежащие ему личные неимущественные блага нарушены и только через такое осознание испытывает нравственные или физические страдания.

Человек может испытывать физические страдания в результате возникшего общего заболевания, которое не связано с какими-либо противоправными деяниями другого лица.

Человек может испытывать нравственные страдания в результате того, что некоторые члены трудового коллектива могут его воспринимать не так, как хотелось бы этому человеку. И в данном случае отсутствует запрещенное законом противоправное деяние, которым бы нарушались, умалялись или лишались принадлежащие ему личные неимущественные блага и права.

Под моральным вредом следует понимать те физические или нравственные страдания, которые человек испытал (испытывает) в результате совершенного непосредственно против него противоправного деяния, которым нарушены, умалены принадлежащих ему личные неимущественные блага и права.

И в этом аспекте важно в норме права закрепить точное определение морального вреда (личного неимущественного вреда), который представляет физические или нравственные страдания потерпевшего, возникшие в результате совершения противоправного деяния, нарушающего, умаляющего принадлежащих непосредственно потерпевшему и неразрывно связанных с его личностью личных неимущественных благ и прав.

Как было ранее отмечено, лишение человека жизни прекращает психо-эмоциональные переживания человека в связи с совершенным против него уголовным преступлением. Такое благо как жизнь прекратило существование, оно в силу неотчуждаемости не передалось никакому другому лицу, в том числе близкому родственнику, супругу.

Законодатель допустил расширительное понимание категории «моральный вред», указав, что нравственные или физические страдания в случае смерти родственника в результате противоправного деяния испытывают его близкие родственники, супруг (супруга).

Законодатель не учел, что непременным аспектом морального вреда является нарушение, умаление, лишение личного неимущественного блага, неразрывно связанного с личностью его обладателя и неотчуждаемого, не передаваемого другим лицам по любым основаниям.

Получается, что законодатель допускает правопреемство личного неимущественного блага в виде жизни близким родственникам, супругу (супруге).

Отрицательная психо-эмоциональная реакция может возникать у человека от полученной информации о противоправном деянии, совершенном в отношении другого субъекта права. Но такая реакция носит характер сопереживания, не порождающего возникновение обязательства по компенсации таких переживаний. Отрицательная психо-эмоциональная реакция человека, выражающаяся в форме сопереживания, правовой защиты не получает (сообщение о гибели людей в результате террористического акта, совершения насилия над ребенком и т.д.).

Известие о смерти родственника причиняет родственнику отрицательные психо-эмоциональные переживания, но такие переживания не вытекают из непосредственного нарушения личных неимущественных прав, принадлежащих родственнику. В отношении родственника никаких противоправных деяний не было совершено.

Утверждение родственника, подающего иск о взыскании в свою пользу компенсации морального вреда в денежном выражении, о том, что в результате смерти родственника утрачивается возможность личного общения с ним, не является правовым. Законом не регулируются личное общение между родственниками, прекращение общения между ними по любым основаниям не рассматривает в качестве противоправного деяния только в силу того, что общение между людьми в силу его многоаспектности относится к сфере морали.

Из противоправного деяния, которым потерпевшему причинена смерть, для виновного лица возникает иные правовые последствия и иные обязательства только перед нетрудоспособными лицами, находившимися на иждивении погибшего. Эти обязательства выражаются по возмещению иждивенцам потерпевшего утраченного содержания, которое они получали или имели право на получение. Причинением смерти кормильца нарушаются имущественные права только иждивенцев, то есть нетрудоспособных лиц, для которых получаемое от потерпевшего содержания являлось елдинственным или основным источником средств существование. Иждивенцы правом на взыскание компенсации личного неимущественного вреда не обладают, поскольку принадлежащие им личные неимущественные права не были нарушены. Нарушение имущественных прав исключает возможность взыскания компенсации личного неимущественного вреда в денежном выражении.

Законодатель не охраняет и не защищает психологическое благополучие физического лица, в отношении которого непосредственно не было совершено правонарушение, посягающее на принадлежащие этому лицу личные неимущественные права.

Применительно к такому личному неимущественному благу как жизнь закон не предусматривает защиту, а предусматривает его охрану уголовно-правовым запретом и угрозой применения уголовного наказания.

Применительно к противоправному деянию, посягающему на иные, кроме жизни, личные неимущественные блага, закон предусматривает такие способы защиты как признания прав; восстановления положения, существовавшего до нарушения права; пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; компенсации морального вреда.

Компенсация морального вреда в денежном выражении применяется по искам потерпевших, испытавших (испытывающих) нравственные или физические страдания в связи с посягательством на здоровье, телесную неприкосновенность, в том числе методов психического или физического насилия, и иные объекты личных неимущественных благ, принадлежащих живому потерпевшему и неразрывно связанных с его личностью.

Представляется целесообразным проанализировать содержание разъяснений, данных Верховным Судом Казахстана в принятом в ноябре 2015 года нормативном постановлении.

По некоторым разъяснениям создается впечатление о противоречивости и непоследовательности разъяснений, расширительном толковании тех положений, которые в законе отсутствуют.

Применительно к защите личных неимущественных прав необходимо возникновение соответствующих правоотношений, в которых точно назван объект субъективных прав. Если отсутствует объект правоотношения, отсутствует и само правоотношение, а, следовательно, и правовая защита.

В нормативном постановлении указано, что способы защиты личных неимущественных прав могут применяться судом и в тех случаях, когда защита таких прав специально не закреплена в законодательных актах о труде, о браке и семье, об использовании природных ресурсов, охране окружающей среды и других.

К личным неимущественным благам, принадлежащим человеку от рождения, отнесено право собственности, которое в теории права и законе всегда относилось к имущественным правам. Но в разъяснении Верховного Суда Казахстана это имущественное право, вопреки положениям п. 2ст. 115 ГК Казахстана отнесено к личному неимущественному благу.

В нормативном постановлении разъяснено, что под нравственными страданиями 9эмоционально-волевыми переживаниями человека) следует понимать испытываемые им чувства унижения, раздражения, подавленности, гнева, стыда, отчаяния, ущербности, состояние дискомфорта и т.д. Эти чувства могут быть вызваны, например, противоправным посягательством на жизнь и здоровье как самого потерпевшего, так и его близких родственников, супруга/супруги.

Противоправное посягательство на жизнь как объект личного неимущественного блага прекращает правоспособность физического лица, исключает испытание утратившего правоспособность физического лица физических или нравственных страданий в связи с лишением жизни в результате противоправного деяния.

Противоправное посягательство на здоровье потерпевшего может вызывать правовые отрицательные психо-эмоциональные переживания исключительно у самого потерпевшего как обладателя личного неимущественного блага, неотчуждаемого от его личности и не передаваемое другим лицам по любым гражданско-правовым основаниям.

Близкие родственники, супруг/супруга не обладают указанными выше личными неимущественными благами, в отношении них не было совершено никакого противоправного деяния, а их сопереживания не являются правовым основанием для взыскания в свою пользу компенсации морального вреда.

При разъяснении содержания п. 2 ст. 952 ГК (в редакции до 27 февраля 2017 года) в нормативном постановлении использованы такие термины как «жизнь», «утрата близких родственников» без учета того, что жизнь как объект личных неимущественных благ не подлежит компенсации, а категория «утра близких родственников» не является правовой и не относится к объектам личных неимущественных благ.

Заслуживает внимания и одобрения разъяснения, данные в п. 9 нормативного постановления, раскрывающие существо личных неимущественных благ и правовые последствия отсутствия совершения противоправного деяния непосредственно против физического лица, причинной связи между правонарушением и нарушением принадлежащих лицу личных неимущественных прав, нарушения личных неимущественных прав близких родственников потерпевшего в случае его смерти.

Противоправное лишение жизни потерпевшего в результате совершенного уголовного преступления и жертв массовых политических репрессий в правовом отношении означает прекращение правоспособности этих лиц и невозможности компенсации морального вреда наследникам этих лиц.

Но если в отношении наследников жертв массовых политических репрессий сделано императивное разъяснение о недопустимости выплаты им компенсации морального вреда, то в отношении близких родственников, супруга/супруги противоправно лишенного жизни потерпевшего такая компенсация должна выплачиваться.

Категория «близкие родственники» и категория «наследники» (по закону или завещанию) не совпадают.

Включая супругов в категорию близких родственников, законодатель и Верховный Суд Казахстана в разъяснении не учли, что супружество основано на равноправном союзе между мужчиной и женщиной, заключенном в установленном законом порядке, с целью совместного проживания, ведения общего хозяйства и воспитания детей. Как только цель супружества утрачивается, брак (супружество) в установленном законом порядке расторгается, а сам факт расторжения брака не расценивается как противоправное деяние и не порождает право на взыскание компенсации морального вреда одним бывшим супругом с другого бывшего супруга.

Правовая природа института супружества тождественна институту простого товарищества.

Трудовые отношения регулируются нормами трудовых договоров, заключаемых в соответствии с законодательными актами, а гражданско-правовые отношения в сфере трудовых отношений ограничиваются личными неимущественными благами и правами, вопросами возмещения вреда, причиненного здоровью работника и утраченного иждивенцами содержания в связи со смертью кормильца при исполнении трудовых обязанностей.

Конституционная норма о том, что граждане Казахстана имеют право на свободу труда, свободный выбор рода деятельности и профессии, не относится к нарушению трудовых прав работника, определяемых трудовым договором и законодательными актами.

Например, несвоевременная выплата заработной платы со стороны работодателя является нарушением имущественных прав работника на получение вознаграждения за свой труд. Такое правонарушение позволяет работнику требовать взыскания с работодателя суммы заработной платы и неустойки за период задержки платежа, но не является основанием для взыскания компенсации личного неимущественного вреда.

В то же время оскорбление чести или достоитства работника, распространение о нем не соответствующих действительности сведений со стороны работодателя является посягательством на личные неимущественные права работника и является основанием для взскания компенсации морального вреда или опровержения распространенных сведений, не соответствующих действительности.

Верховный Суд Республики Казахстан разъяснил, что способы защиты личных неимущественных прав могут применяться судом и в тех случаях, когда защита таких прав специально не закреплена в законодательных актах о труде, о браке и семье, об использовании природных ресурсов, охране окружающей среды и др.

Представляется, что указанное разъяснение носит расширительный характер и не соответствует положениям ГК о том, что защита гражданских прав осуществляется только в том случае, если личные неимущественные права регулируются гражданским законодательством.

Принадлежавшее потерпевшему личное неимущественное благо в виде жизни не передается другим лицам. Другим лицам не передаются и те физические или нравственные страдания, которые мог бы испытывать потерпевший при жизни.

Законодатель указал, что личный неимущественный вред может быть причинен физическому лицу, если в отношении принадлежащих этому лицу личных неимущественных прав совершено правонарушение, которым такие права: 1) нарушены; 2) умалены или 3) лицо этих прав лишено.

Представляется, что под умалением личных неимущественных прав следует понимать результат такого противоправного деяния (деликта), посредством которого уменьшается значение какого-либо личного неимущественного права, например, достоинства личности.

Под нарушением личных неимущественных прав можно понимать результат такого деликта, посредством которого ограничивается во времени пользование личным неимущественным правом, но которое не может быть прекращено вообще. Например, совершено противоправное посягательство на телесную неприкосновенность физического лица, выпускаются экземпляры произведения без указания или с нарушением имени автора, нарушается тайна частной жизни, ограничивается свобода в разных ее видах (личная свобода, свобода передвижения, свобода на получение и распространение информации и т.д.).

Нарушение таких личных неимущественных прав означает, что их обладатель временно ограничен в субъективном праве на пользование этими правами по своему усмотрению, но при пресечении правонарушения объем этих прав восстанавливается.

Например, после устранения нарушения такого личного неимущественного блага как свобода это благо восстанавливается, обладатель им пользуется в полном объеме и может требовать от других лиц его соблюдения.

Под лишением личного неимущественного блага понимается такое противоправное деяние, которым прекращается объект и физическое существование обладателя личного неимущественного блага. Эта ситуация возникает в том случае, когда предусмотренным уголовным законом деянием потерпевшему причиняется смерть. В этом случае прекращается правоспособность физического лица и принадлежавшее ему благо в виде жизни.

Верховный Суд Республики Казахстан в нормативном постановлении «О применении судами законодательства о возмещении морального вреда» разъяснил, что нравственные страдания могут быть вызваны противоправным посягательством на жизнь и здоровье как самого потерпевшего, так и его близких родственников, супруга/супруги.

Этим разъяснением Верховный Суд повторил некоторые положения п. 2 ст. 952 ГК, но при этом фактически создал новую норму права.

Следует учитывать, что устанавливать права, обязанности и ответственность физических лиц вправе только Парламент Республики Казахстан путем издания законов.

Если законом установлено, что смерть родственника следует учитывать при определении размера компенсации личного неимущественного вреда, то в разьяснении смерть родственника расценивается как основание для предъявления иска родственником о взыскании в свою пользу компенсации личного неимущественного вреда.

Представляется, что в указанном разъяснении не приняты во внимание положения закона о том, что личное неимущественное благо в виде жизни:

1) является неотчуждаемым;

2) не передается другим лицам по любым основаниям;

3) не включается в наследство;

4) прекращается в связи с причинением смерти потерпевшему.

Такое личное неимущественное благо как жизнь охраняется только уголовным законом, а причинение смерти потерпевшему создает право иждивенцев требовать с виновного лица возмещения утраченного содержания, которое предоставлял потерпевший, но не взыскания в свою пользу компенсации личного неимущественного вреда за смерть родственника.

Для устранения правовой двусмысленности правовых последствий причинения смерти потерпевшему было бы целесообразно из п. 2 ст. 952 ГК исключить слова «убийство близкого родственника».

§ 3. Содержание противоправного деяния

Деликтные обязательства или обязательства по возмещению ущерба или время, причиненного противоправным деянием, обладают рядом признаков:

- распространяются не только на имущественные, но и на личные неимущественные правоотношения;

- возникают в результате нарушения абсолютных имущественных или личных неимущественных прав. Абсолютность указанных прав выражается в том, что эти права обязаны соблюдать все без исключения физические и юридические лица, а обладатель прав вправе требовать их соблюдения;

- носят всегда внедоговорной характер;

- возникают из правонарушения, причинившего имущественный ущерб или личный неимущественный вред;

- направлены на полное возмещение причиненного имущественного ущерба (стоимости уничтоженного или поврежденного имущества, убытков в виде упущенной выгоды) либо личного неимущественного вреда способами, предусмотренными гражданским законодательством.

Одним из способов возмещения личного неимущественного вреда является компенсация в денежном выражении отрицательных психо-эмоциональных страданий (переживаний), возникших в сознании потерпевшего в результате нарушения принадлежащих ему личных неимущественных прав;

- обязанность по возмещению причиненного ущерба или вреда может быть возложена не только на непосредственного причинителя, но и на иных лиц (родителей несовершеннолетнего, не имеющего или имеющего недостаточно имущества; третье лицо, действовавшее в интересах причинителя ущерба или вреда; работодателя за действия своих работников, причинивших ущерб при исполнении трудовых или служебных обязанностей).

Применительно к деликту, нарушающему личные неимущественные права физического лица, гражданско-правовая ответственность наступает во всех случаях, как при виновном, так и безвиновном причинении вреда.

Деликтная ответственность всегда наступает за прошлые нарушения личных неимущественных прав тогда, когда:

1) вред причинен правонарушением;

2) правонарушение совершено виновно или без вины;

3) возмещение вреда производится в порядке и способами, предусмотренными законом.

Особенность деликтного обязательства состоит в том, что:

1) оно возникает только на основании закона, предусматривающего юридическую ответственность за совершенное правонарушение;

2) оно не обеспечивается такими гражданско-правовыми средствами как залог, задаток, гарантия, неустойка.

За неисполнение вступившего в законную силу решения суда о взыскании компенсации личного неимущественного вреда в денежном выражении может быть применена индексация, которая исчисляется за период неисполнения решения суда, исходя из суммы компенсации и ставки рефинансирования;

3) решение суда не может обращаться к немедленному исполнению, то есть до вступления его в законную силу, за исключением решения о взыскании расходов на лечение потерпевшего и утраченного иждивенцами содержания, получаемого от кормильца;

4) лицом, личные неимущественные права которого нарушены совершенным непосредственно против него правонарушением, во всех случаях является только физическое лицо.

Потерпевший воспринимает последствия совершенного непосредственно против него посягательства на принадлежащие ему личные неимущественные права как причиняющие ему отрицательные психо-эмоциональные переживания в виде физических или нравственных страданий.

Причинение смерти потерпевшему деянием, предусмотренным уголовным законом, совершается виновно (умышленно или по неосторожности). Вина доказывается следователем в досудебном производстве по уголовному делу;

5) причинитель вреда обязан возместить в полном объеме причиненный потерпевшему имущественный ущерб или личный неимущественный вред.

Если совершенным деликтом (правонарушением) потерпевшему причинен вред физический или имущественный, то такой вред подлежит полному возмещению деньгами или иным имуществом (оплата лечения, ремонт поврежденного имущества, выплата стоимости утраченного имущества, передача доли в уставном капитале или акций и т.д.);

6) только потерпевший вправе обращаться за правовой защитой нарушенных личных неимущественных прав, если он полагает, что правонарушением ему причинены физические или нравственные страдания,.

От имени и в интересах потерпевшего иск может быть подан законным представителем, процессуальным представителем по поручению или прокурором;

7) оно всегда возникают на основании закона, которым регулируются, защищаются и охраняются принадлежащие физическому лицу личные неимущественные права;

8) оно всегда носит односторонний и персональный характер.

Делинквент (причинитель вреда) обязан возместить его во всех случаях, когда потерпевший обращается с требованием о защите нарушенных личных неимущественных прав.

Основанием деликтной ответственности является деяние, которое содержит все элементы состава правонарушения и которым нарушены (умалены) принадлежащие непосредственно потерпевшему личные неимущественные права.

В гражданском противоправном деянии предусмотрены следующие элементы:

- противоправность деяния, нарушающего личные неимущественные блага и права на них;

- причинение личного неимущественного вреда (физических или нравственных страданий, психологического вреда);

-причинная связь между противоправным деянием и причинением личного неимущественного вреда;

- личный неимущественный вред в предусмотренных законом случаях может причиняться как при наличии вины, так и без учета вины причинителя.

Противоправность деяния выражается как в действиях, направленных на нарушение личных неимущественных прав (лишение жизни или свободы, причинение вреда здоровью, распространение не соответствующих действительности сведений, умаляющих честь или достоинство человека и т.д.), так и в бездействии (например, неоказание врачом первичной медицинской помощи).

Если потерпевший утверждает, что совершенным против него правонарушением нарушены такие личные неимущественные права, которые законом не регулируются и не защищаются способами, предусмотренными гражданским законодательством для защиты личных неимущественных прав, то такие утверждения не подлежат правовой защите.

Причинная связь является философской категорией, отражающей такие объективно существующие в природе и обществе связи, в которых одни элементы выступают причиной, а другие - следствием этих причин.

Причинная связь между противоправным деянием и наступившим отрицательным последствием существует объективно, независимо от воли причинителя вреда.

В деликтном обязательстве законодатель исходит из презумпции вины, то есть из её наличия. В деликтных обязательствах потерпевший не обязан доказывать наличие вины причинителя вреда. Наоборот, причинитель вреда обязан доказать отсутствие своей вины в совершении правонарушения и причинении физических или нравственных страданий потерпевшему.

В законе дан примерный перечень деликтов, при совершении которых причинитель личного неимущественного вреда несет перед потерпевшим обязательство по возмещению такого вреда, независимо от вины.

Деликтное обязательство возникает между причинителем вреда и физическим лицом, принадлежащие которому личные неимущественные права были непосредственно нарушены совершенным противоправным деянием.

В качестве причинителя вреда может выступать любое физическое или юридическое лицо.

Применительно к нарушению такого личного неимущественного блага как жизнь причинителем вреда может являться вменяемое физическое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности.

Если физическое лицо не достигло возраста уголовной ответственности (соответственно 14 или 16 лет) или признано заключением экспертов невменяемым, то производство по уголовному делу прекращается за отсутствием состава преступления (отсутствие субъекта).

Однако причиненный такими лицами имущественный ущерб иждивенцам погибшего потерпевшего подлежит возмещению в порядке, установленном законом.

Смерь может быть причинена и юридическим лицом, которое является владельцем источника повышенной опасности, не обеспечило безопасные условия при производстве работ. Причиненный такими противоправными деяниями имущественный вред иждивенцам подлежит возмещению в полном объеме.

Особенность деликта, в результате совершения которого причинена смерть потерпевшему, выражается в том, что:

1) не возникает деликтное обязательство по возмещению личного неимущественного вреда, поскольку жизнь потерпевшего прекращена, прекращена и его правоспособность;

2) личное неимущественное право потерпевшего на жизнь является неотчуждаемым и непередаваемым другим лицам по любым основаниям, в том числе и в порядке наследования. Это означает, что право на предъявление иска о взыскании компенсации личного неимущественного вреда не возникает ни у кого из родственников лица, которому причинена смерть;

3) нетрудоспособные лица, которые находились на иждивении потерпевшего, имеют право на получение от деликвента (причинителя ущерба) утраченного содержания, которое они получали или имели право получать от потерпевшего как кормильца;

4) лица, понесшие расходы на погребение тела потерпевшего имеют право на взыскание с причинителя вреда таких расходов.

§ 4. Потерпевший, его представитель.

В деликтном правоотношении, объектом которого является личное неимущественное благо, такой объект является неотчуждаемым, не переходит к другим лицам по любым основаниям. Следовательно, к другим лицам не переходит и то отрицательное психо-эмоциональное состояние, страдания и переживания, которые мог испытывать лишенный жизни потерпевший.

Физическое лицо, жизнь которого прекращена уголовным правонарушением, является фактически потерпевшим, но не может лично реализовать процессуальные права в уголовном процессе, в том числе право на подачу иска.

Особенность статуса потерпевшего в уголовном производстве состоит в том, что физическое лицо, фактически пострадавшее от совершенного против него првонарушения, приобретает статус потерпевшего и участника производства только на основании соответствующего постановления следователя или должностного лица о признании потерпевшим. На основании такого постановления конкретизируется физическое лицо, в отношении которого совершен деликт, а также это лицо наделяется теми процессуальными полномочиями, которые предусмотрены законом для потерпевшего.

Потерпевшим не может признаваться физическое лицо, в отношении которого непосредственно не совершено правонарушение и которому этим правонарушением не причинены те виды ущерба и вреда, которые указаны в законе.

Лицо, которое участвует в процессе и представляет интересы другого лица, признается представителем потерпевшего.

Под имущественным ущербом понимается противоправное уничтожение или повреждение имущества, в том числе завладение имуществом, принадлежащим лицу на праве собственности.

Под физическим вредом понимаются повреждения здоровья потерпевшего различной степени тяжести (легкие телесные повреждения, повлекшие либо не повлекшие кратковременное расстройство здоровья, телесные повреждения средней тяжести, тяжкий вред здоровью).

Специфика физического вреда, причиненного здоровью потерпевшего, выражается в том, что такой вред относится к имущественному ущербу, который возмещается деньгами. Такой ущерб зависит от размера утраченного заработка (от степени утраты профессиональной (общей) трудоспособности потерпевшего) и от расходов, понесенных потерпевшим на лечение.

Но одновременно в связи с испытываемыми потерпевшим физическими страданиями в связи с повреждением здоровья имеет место нарушение личного неимущественного блага в виде здоровья или телесной неприкосновенности. В этом случае потерпевший вправе подать иск о взыскании компенсации морального вреда в денежном выражении.

Актуальным является вопрос о правовых последствиях, которые наступают в результате причинения смерти потерпевшему.

Причинение смерти потерпевшему является юридическим фактом, в результате которого:

- для виновного лица наступает уголовная ответственность, вид и размер которой определяется судом, исходя из обстоятельств деликта;

- открывается наследство, к принятию которого призываются наследники по закону соответствующей очереди или по завещанию;

- виновное лицо обязано возместить имущественный ущерб, причиненный иждивенцам, находившимся на содержании потерпевшего при его жизни, или лицам, имевшим право на получение такого содержания от потерпевшего;

Законодатель установил, что по делам о преступлениях, последствием которых явилась смерть потерпевшего, права потерпевшего осуществляют близкие родственники, супруг (супруга) умершего.

То есть эти родственники не являются потерпевшими, но в силу закона они представляют интересы потерпевшего, осуществляют процессуальные права потерпевшего.

В уголовном процессе процессуальный представитель потерпевшего вправе совершать все процессуальные действия, которые мог бы совершать сам потерпевший, за исключением предъявления иска о взыскании компенсации личного неимущественного вреда в денежном выражении в свою пользу.

Уголовным правонарушением совершено посягательство на личное неимущественное благо в виде жизни, принадлежавшее потерпевшему, но не на личные неимущественные права его представителя. Представитель потерпевшего участвует в уголовном процессе только потому, что признан таковым постановлением следователя или суда.

Предъявляя в качестве представителя потерпевшего иск о взыскании свою пользу компенсации личного неимущественного вреда в денежном выражении в по мотивам причинения нравственных страданий смертью родственника, представители злоупотребляют правом. Они обращаются в суд за защитой того личного неимущественного права, которое им не принадлежит и не связано неразрывно с их личностью. При этом в отношении представителя потерпевшего какое-либо правонарушение не совершалось, принадлежащие процессуальному представителю потерпевшего личные неимущественные права не нарушались.

В гражданско-правовых отношениях потерпевшими признаются нетрудоспособные лица (иждивенцы), которые получали или имели право на получение содержания от потерпевшего как от кормильца, жизнь которого прекращена в результате совершенного против него уголовного правонарушения. Требование о возмещении утраченного содержания по своей природе является имущественным требованием. Обязательство причинителя вреда возместить ущерб в виде утраченного содержания возникает перед иждивенцами потерпевшего.

Если близкие родственники потерпевшего, жизнь которого прекращена в результате совершенного уголовного првонарушения, не находившиеся на иждивении потерпевшего, то правом на получение такого содержания не обладают.

Не обладая правом на личное нематериальное благо в виде жизни потерпевшего, его родственники не приобретают статус потерпевшего, они не наделяются личными неимущественными правами, принадлежавшими потерпевшему, не обладают процессуальным правом предъявлять иск, поскольку принадлежащие непосредственно им личные неимущественные права не нарушены.

§ 5. Правовые последствия лишения жизни

Применительно к посягательству на личное неимущественное благо в виде жизни законодатель предусмотрел несколько правовых последствий.

Причинение смерти означает, что прекращается не только такое личное неимущественное благо как жизнь, но это благо не передается другим лицам в порядке наследования или по другим основаниям, такое благо не участвует в гражданском обороте (жизнь не может являться предметом правомерной сделки).

Прекращение такого личного неимущественного блага как жизнь означает, что деликтное обязательство по компенсации личного неимущественного вреда не возникает. Потерпевший не может в связи со своей смертью требовать от виновного лица возмещения личного неимущественного вреда путем выплаты денежной компенсации. Процессуальные представители потерпевшего не могут требовать такой компенсации в свою пользу.

Вытекающие из деликта обязательства причинителя вреда сохраняются только в отношении имущественных прав, нарушенных деликтом.

Такие обязательства виновного лица по возмещению имущественного ущерба существуют:

1) перед лицами, находившимися на иждивении умершего;

2) перед наследниками, принявшими наследство, в части неисполненных должником перед кредитором имущественных обязательств, которые входят в состав наследства (денежный долг, возврат имущества и т.д.).

Законодатель предусмотрел, что такой способ защиты нарушенных личных неимущественных прав как взыскание компенсации личного неимущественного вреда в денежном выражении применим исключительно по иску потерпевшего, против которого непосредственно совершено правонарушение.

Для нас важно, что личное неимущественное право потерпевшего в виде жизни не включается в состав наследства и не переходит к наследникам или иным лицам (иждивенцам, родственникам или свойственникам соответствующей очереди, не призываемых к наследованию) по любым правовым основаниям.

Именно поэтому законодатель в случае причинения смерти потерпевшему обеспечивает защиту только имущественных интересов иждивенцев и наследников.

Верховный Суд Республики Казахстан в нормативном постановлении «О применении судами законодательства о возмещении морального вреда» указал, что при определении размера компенсации морального вреда в денежном выражении необходимо принимать во внимание как субъективную оценку гражданином тяжести причиненных ему нравственных или физических страданий, так и обьективные данные, свидетельствующие об этом, в частности утрату близких родственников.

Представляется, что в данном разъяснении допущено смешение объектов личных неимущественных благ и правовых последствий посягательства на них.

При причинении смерти потерпевшему объектом уголовного правонарушения является жизнь потерпевшего, а не жизнь третьего лица, в том числе близкого родственника.

Потерпевший, которому причинена смерть, не может передать личное неимущественное право на жизнь другому лицу ни в порядке наследования, ни в порядке совершения любой гражданско-правовой сделки.

Посягательство на жизнь одного родственника не означает, что одновременно совершается посягательство личные неимущественные права, принадлежащие другому родственнику.

В литературе высказано мнение о том, что причинение смерти потерпевшему нарушает семейные связи, право членов семьи и близких родственников (родственников) на общение с потерпевшим. К числу лиц, обладающих правом на взыскание компенсации личного неимущественного вреда в денежном выражении, предложено относить гражданскую супругу (гражданского супруга) потерпевшего (потерпевшей), отчима и мачеху, которые являлись воспитателями или воспитанниками потерпевшего.

Следует учитывать, что брачно-семейное законодательство не предусматривает такого личного неимущественного права члена семьи или родственника как сохранение общения.

Если бы сохранение общения признавалось законом в качестве личного неимущественного права, то к категории деликта относились бы факты создания детьми своих семей и раздельное проживание от родителей, расторжение брака, а также прекращение общения между членами семьи, родственниками по различным причинам, в том числе и утратой уважения, сложившимися неприязненными отношениями, возникшей завистью и т.д.

Поэтому законодатель не предусматривает причинение смерти потерпевшему в качестве правового основания для взыскания компенсации личного неимущественного вреда в пользу родственника потерпевшего по мотивам прекращения общения родственника с потерпевшим.

Безусловно, родственники, друзъя, знакомые потерпевшего, жизнь которого прекращена правонарушением, испытывают отрицательные психо-эмоциональные передивания, но эти переживания не относятся к правовым, поскольку утрата общения с родственником в качестве объекта личных неимущественных правоотношений законом не предусмотрено.

Законодатель установил одно принципиальной важности положение. Если совершенное виновным лицом преступление относится к категории особо тяжкого, а у осужденного отсутствует имущество, за счет которого может быть возмещен причиненный потерпевшему имущественный ущерб, не превышающий сто пятьдесят месячных расчетных показателей, то правопреемнику (правоприемникам) потерпевшего из республиканского бюджета такой ущерб возмещается. Если ущерб превышает указанную сумму, то правопреемник вправе подать иск о возмещении ущерба в полном объеме. Но такая выплата компенсирует имущественный ущерб, но не личный неимущественный вред.

Законодатель также предусмотрел возможность единовременной выплаты из республиканского бюджета точно указанных в законе сумм социального характера иждивенцам и членам семей некоторых категорий потерпевших, которым причинена смерть при исполнении служебных обязанностей или в связи с таким исполнением.

К такой категории относятся военнослужащие, сотрудники правоохранительных или специальных органов, судьи. Но такие выплаты не относятся к компенсационным выплатам, направленным на компенсацию утраты родственника. Эти выплаты носят характер социальной защиты лиц, лишившихся кормильца.

Например, наследникам военнослужащего выплачивается единовременная компенсация в размере пятилетнего денежного содержания по последней занимаемой должности на день гибели (смерти). Наследникам военнослужащего срочной службы, курсанта военного учебного заведения (военного факультета), военнообязанного, призванного на воинские сборы, - в размере 500 месячных расчетных показателей.

В случае гибели (смерти) сотрудника правоохранительных органов при исполнении служебных обязанностей либо в течение года после увольнения со службы вследствие травмы, полученной при исполнении служебных обязанностей, иждивенцам или наследникам потерпевшего производится единовременная выплата в размере шестидесятимесячного денежного содержания по последней занимаемой должности.

Наследникам потерпевшего, которому причинена смерть в результате дорожно-транспортного происшествия, страховщик (страховая организация), обязан в течение пятнадцати дней после предоставления всех документов по страховому случаю, произвести страховую выплату в размере одной тысячи месячных расчетных показателей.

Если правомерными действиями государственных органов по противодействию терроризму причинена смерть лицу, осуществляющему акт терроризма, то иждивенцам указанного лица имущественный ущерб в виде утраченного содержания не возмещается.

Из противоправного деяния, которым потерпевшему причинена смерть, его процессуальные представители (близкие родственники, супруг/супруга) правом на подачу иска о взыскании в свою пользу личного неимущественного вреда в связи со смертью потерпевшего не обладают. Эти лица не являются потерпевшими, поскольку непосредственно принадлежащие им личные неимущественные права не были нарушены правонарушением. В указанных деликтах иждивенцы потерпевшего, жизнь которого прекрашена совершенным правонарушением, имеют право на возмещение причиненного им имущественного ущерба в виде отраченного содержания, получаемого от потерпевшего.

Отсутствие единообразного понимания существа охраны личного неимущественного блага в виде жизни и правовых последствий посягательства на такое благо присуще как законодателю, так и судам судебной системы Казахстана. При рассмотрении дел указанной категории судами принимаются порой противоположные судебные решения, не способствующие обеспечению защиты прав потерпевших, индивенцев, причинителей личного неимущественного вреда.

В результате причинения смерти потерпевшему совершенным правонарушением виновное лицо обязано:

1) нести уголовную ответственность в соответствии с уголовным законом;

2) возместить причиненный иждивенцам потерпевшего имущественный ущерб в виде утраченного содержания.

Однако в судебной практике обязанность виновного лица возместить иждивенцам утраченное содержание, которое они получали от потерпевшего при его жизни, надлежащим образом не применяется.

Близкие родственники (родственники) потерпевшего полагают, что смерть родственника причиняет им нравственные страдания, в связи с чем подают иски о взыскании в свою пользу компенсации личного неимущественного вреда в существенных суммах.

При этом содержание таких страданий обосновывается по-разному: утрата любимого человека и отца (мать) детей, утрата брата (сестры), невозможность общения несовершеннолетнего ребенка с отцом (матерью), обострение имеющихся заболеваний в результате испытанных нравственных страданий и т.д.

Судебная практика при рассмотрении и разрешении таких исков противоречива: в одних случаях такие иски удовлетворяются, в других - в удовлетворении иска отказывается. При удовлетворении исков суды в мотивировочной части решения не указывают нормы закона, которыми руководствовались, не указывают, какое из принадлежащих родственнику личных неимущественных прав, неразрывно связанных с его личностью, было нарушено деликтом, совершенным непосредственно против истца.

Мотивировочная часть решения ограничивается, как правило, общей ссылкой на то, что утрата родственника (возможности общения) повлекла для его истца (истцов) нравственные страдания.

Причинение смерти потерпевшему является результатом виновного противоправного деяния (действия или бездействия), посягающего на такое личное неимущественное благо как жизнь, которое неразрывно связано с личностью потерпевшего. Такое благо не может отчуждаться, переходить к другим лицам в порядке наследования или по другим основаниям. К другим лицам не переходит и право на взыскание в свою пользу компенсации личного неимущественного вреда, причиненного потерпевшему совершенным непосредственно против него правонарушением.

Причинение смерти потерпевшему при выполнении работы влечет обязанность работодателя возместить иждивенцам потерпевшего утраченное содержание, которое они получали или имели право получать от кормильца при его жизни. Возмещению подлежат также расходы на погребение тела потерпевшего лицам, их понесшим

Истица подала иск к АО о взыскании в свою пользу компенсации морального вреда в денежном выражении, указав, что ее сын при выполнении работ по ремонту поврежденной кабельной линии КЛ-10 Кв был смертельно травмирован наведенным напряжением. Потеря сына причиняет нравственные страдания.

Решением суда первой инстанции в удовлетворении иска отказано.

Постановлением суда апелляционной инстанции решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Постановлением суда кассационной инстанции решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции оставлены без изменения.

Названные судебные инстанции при рассмотрении дела исходили из того, что в отношении истицы непосредственно никакого противоправного деяния не совершено, принадлежащие ей личные неимущественные права не были нарушены. Местные суды указали, что в соответствии с п. 1 ст. 940 ГК истица, если она находилась на иждивении потерпевшего, имеет право требовать от работодателя возмещения имущественного ущерба, причиненного ей утратой содержания, предоставляемого потерпевшим - ее сыном.

По протесту Генерального Прокурора Казахстана суд надзорной инстанции отменил судебные акты местных судов и указал, что в соответствии с п. 1 ст. 12 Конституции Казахстана которому гарантируются права и свободы человека. Но при этом не раскрыто, какие права и свободы истицы, гарантированные Конституцией, нарушены.

Суд надзорной инстанции в постановлении не указал, какое правонарушение было совершено ответчиком непосредственно против истицы, какие принадлежащие непосредственно ей личные неимущественные права были нарушены.

Правовые доводы местных судов о том, что непосредственно в отношении истца ответчик не совершал никаких противоправный деяний, которыми бы были нарушены принадлежащие истцу личные неимущественные права, судом надзорной инстанции не были опровергнуты фактическими обстоятельствами и ссылками на нормы закона.

Не установив, какое противоправное деяние было совершено ответчиком непосредственно в отношении истца, какие принадлежащие истцу личные неимущественные права были нарушены, суд надзорной инстанции взыскал в пользу истца компенсацию морального вреда в денежном выражении.

Владелец источника повышенной опасности обязан возместить вред, причиненный таким источником, непосредственно потерпевшему

Истица подала к ТОО иск о взыскании компенсации морального вреда в денежном выражении указав, что водитель товарищества при управлении автомашиной марки «КамАЗ», принадлежащей ответчику, совершил дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб ее сын от полученных телесных повреждений. Гибель сына причинила ей нравственные страдания.

Решением суда первой инстанции с ответчика в пользу истца взыскана компенсация морального вреда в денежном выражении.

Постановлением суда апелляционной инстанции решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Названные судебные инстанции при рассмотрении дела исходили из того, что смерть близкого родственника (сына) в дорожно-транспортном происшествии причинила истцу нравственные страдания.

При этом не было указано, какое противоправное деяние было совершено непосредственно против истца, какие принадлежащие истцу личные неимущественные права были нарушены, нормами какого законодательного акта эти права охраняются и защищаются.

Постановлением суда кассационной инстанции решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменены, вынесено новое решение об отказе в иске.

Суд кассационной инстанции указал, что физические или нравственные страдания может испытывать потерпевший, в отношении которого непосредственно совершено правонарушение, которым нарушены принадлежащие потерпевшему личные неимущественные права, неотчуждаемые от его личности. Поскольку предусмотренные законом основания для взыскания компенсации морального вреда в денежном выражении отсутствуют, судебные акты являются необоснованными.

Постановлением суда надзорной инстанции постановление суда кассационной инстанции отменено, оставлено в силе решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции.

Суд надзорной инстанции указал, что выводы суда кассационной инстанции противоречат положениям главы 47 ГК и не учитывают разъяснения, содержащиеся в п. 3 нормативного постановления Верховного Суда «О применении судами законодательства о возмещении морального вреда» от 21 июня 2001 года № 3. Верховным Судом разъяснено, что нравственные страдания могут быть вызваны противоправным посягательством на жизнь и здоровье как самого потерпевшего, так и его близких родственников.

Верховный Суд также указал, что в случае смерти потерпевшего его права в соответствии с ч. 11 ст. 71 УПК осуществляют близкие родственники потерпевшего.

На основании этих доводов суд надзорной инстанции сделал вывод о том, что истцу смертью сына причинен моральный вред, который подлежит возмещению.

Однако суд надзорной инстанции не принял во внимание то, что нарушением правил безопасности дорожного движения была причинена смерть сыну истицы, что было совершено преступление, которым нарушено принадлежащее непосредственно погибшему личное неимущественное благо в виде жизни. В отношении истца никакого правонарушения, которым бы нарушалось признаваемое и охраняемое (защищаемое) законом личное неимущественное право, принадлежащее М-ой В.А. и неотчуждаемое от ее личности, не было совершено.

Фактически в таких судебных актах фиксируется усмотрение суда, не основанное на законе.

Термин «правовая позиция» отражает выводы суда, основанные на нормах закона. Такие выводы могут быть достоверными либо ошибочными, но они должны основываться на нормах закона. Но выводы суда, не основанные на законе, к категории «правовая позия» не относятся.

Правовые последствия причинения смерти потерпевшему совершенным непосредственно против него уголовным правонарушением выражаются в том, что:

1) виновное физическое лицо (причинитель вреда) привлекается к уголовной ответственности за фактически совершенное деяние:

2) виновное лицо (делинквента) на основании п. 1 ст. 940 ГК обязано возместить иждивенцу имущественный ущерб в размере того содержания, которое иждивенец получал или имел право получать от потерпевшего как кормильца;

3) виновное лицо, причинившего потерпевшему смерть, обязано возместить понесенные расходы по погребению тела потерпевшего.

Правом на подачу искового заявления о взыскании компенсации морального вреда в денежном выражении обладает только физическое лицо, принадлежащие которому и неотчуждаемые личные неимущественные права нарушены совершенным непосредственно против такого лица противоправным деянием

Приговором суда первой инстанции гражданин признан виновным в том, что при управлении автомашиной марки «Меrcedes-Benz» допустил нарушение правил дорожного движения и совершил наезд на потерпевшую, которая от полученных телесных повреждений скончалась.

С осужденного в пользу племянницы погибшей, признанной потерпевшей по уголовному делу, взыскана компенсация морального вреда в денежном выражении.

Постановлением суда апелляционной инстанции приговор суда первой инстанции оставлен без изменения.

Постановлением суда кассационной инстанции приговор суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции изменены: взысканная с осужденного в пользу матери потерпевшей компенсация морального вреда в денежном выражении увеличена в десять раз.

Постановлением суда надзорной инстанции вынесенные по делу все судебные акты отменены в части взыскания с осужденного компенсации морального вреда в денежном выражении, вынесено новое решение об отказе в иске.

Суд надзорной инстанции указал, что к категории «близкие родственники» относятся родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки.

Истица. к категории «близкие родственники» потерпевшего не относится, поскольку являлась племянницей потерпевшей, которой совершенным уголовным правонарушением причинена смерть.

Исходя из названных доводов, суд надзорной инстанции пришел к выводу о том, что истица правом на предъявление иска не обладала.

Недоказанность деяния, нарушающего личные неимущественные

права, исключает взыскание компенсации морального вреда в

денежном выражении

Приговором суда первой инстанции года военнослужащий осужден за превышение власти, совершенное с применением насилия или угрозы его применения в отношении другого военнослужащего, который совершил суицид (самоубийство).

Судом установлено отсутствие причинной связи между деянием осужденного а превышение власти и самоубийством военнослужащего.

Поданный отцом иск о взыскании расходов на погребение и судебных издержек удовлетворен частично, а в удовлетворении иска о взыскании компенсации морального вреда в денежном выражении отказано.

Постановлением суда кассационной инстанции приговор суда первой инстанции оставлен в силе.

Постановлением суда надзорной инстанции приговор суда первой инстанции и постановление суда кассационной инстанции в части отказа в иске о взыскании компенсации морального вреда в денежном выражении отменены. Судом надзорной инстанции вынесено новое решение, которым с осужденного в пользу истца взыскана компенсация морального вреда в денежном выражении в связи со смертью сына.

В соответствии со статьей 917 и статьей 951 ГК обязательство по возмещению вреда возникает в том случае, если между противоправным деянием и наступившим вредом имеется непосредственная причинная связь.

Под причинной связью понимается непосредственная взаимосвязь между противоправным деянием и наступившими последствиями.

Суд надзорной инстанции сделал общее суждение о том, что у лица, совершившего преступление, наступает ответственность перед потерпевшим и в порядке гражданского судопроизводства. Указано, что нравственные или физические страдания гражданин испытывает в результате противоправного нарушения, умаления или лишения принадлежащих ему личных неимущественных прав и благ, в том числе и в случае посягательства на жизнь близкого родственника.

Судом не установлена причинная связь между превышением власти осужденным и совершенным суицидом. Суд не установил, что противоправные действия осужденного послужили той непосредственной причиной, которая толкнула потерпевшего на самоубийство.

Причинение смерти самому себе (суицид) исключает вывод о виновности в наступившем последствии другого лица, если только не доказано совершение этим лицом такого деяния как доведение до самоубийства.

Осужденному не предъявлялось обвинение и он приговором суда не был признан виновным в доведении военнослужащего до совершения суицида.

Надлежащим истцом о взыскании компенсации морального

вреда в денежном выражении является физическое лицо, которое

испытало физические или нравственные страдания в результате

непосредственно совершенного против него противоправного деяния,

нарушившего принадлежащие ему личные неимущественные права

Сестры подали иск о взыскании с РГП компенсации морального вреда в денежном выражении, указав, что во время работы по очистке от снежного заноса железнодорожного переезда произошло столкновение поезда с трактором, в кабине которого находился их отец, который от полученных телесных повреждений скончался, а его смерть причинила истцам нравственные страдания.

Решением суда первой инстанции с ответчика в пользу истцов взыскана компенсация морального вреда каждой, а также судебные расходы в виде платы помощи представителя и государственной пошлины.

Постановлением суда апелляционной инстанции решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Постановлением суда кассационной инстанции решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции оставлены в силе.

Постановлением суда надзорной инстанции указанные выше судебные акты отменены, вынесено новое решение об отказе в иске о взыскании компенсации морального вреда.

Суд надзорной инстанции указал, что под личными неимущественными благами и правами понимаются принадлежащие гражданину от рождения блага или в силу закона права, которые неразрывно связаны с его личностью.

В данном случае от несчастного случая на производстве погиб отец истиц, он лишен жизни - лично принадлежащего ему от рождения блага. Требования истцов о компенсации морального вреда являются не основанными на нормах права, поскольку принадлежащие им личные неимущественные права не подверглись посягательству.

Возложение обязанности по возмещению морального вреда

на лицо, не являющее причинителем такого вреда, законом

не предусмотрено

Истица подала иск к органам военного управления о взыскании в солидарном порядке в свою пользу компенсации морального вреда в денежном выражении. Требование мотивировала тем, что из-за отсутствия контроля и воинской дисциплины военнослужащие ефрейтор и рядовой применяли к ее сыну насилие, в результате чего сын покончил жизнь самоубийством. Смерть сына причинила ей нравственные страдания.

Решением суда первой инстанции в иске отказано.

Суд первой инстанции указал, что приговорами военного суда ефрейтор и рядовой осуждены за допущенные неуставные взаимоотношения и насилие в отношении потерпевшего, который покончил жизнь самоубийством. С каждого из осужденных в пользу истицы взыскана компенсация морального вреда в денежном выражении.

Постановлением суда апелляционной инстанции решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Суд апелляционной инстанции указал, что истице единовременно выплачена единовременная компенсация в соответствии со статьей 14 Закона Казахстана «О статусе и социальной защите военнослужащих и членов их семей», который действовал на момент гибели военнослужащего.

Постановлением суда кассационной инстанции решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменены, вынесено новое решение, которым в пользу истца с ответчиков в солидарном порядке взыскана компенсация морального вреда в денежном выражении.

Суд кассационной инстанции исходил из того, что должностные лица ответчиков не осуществляли надлежащий контроль за соблюдением уставного порядка и мер безопасности при несении службы, что имеется причинная связь между противоправными действиями этих лиц и смертью военнослужащего.

Постановлением суда надзорной инстанции постановление суда кассационной инстанции отменено, оставлены в силе решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции.

Суд надзорной инстанции указал, что наступление тяжких последствий в виде смерти рядового находится в причинной связи с уголовным правонарушением, совершенным осужденными.

В материалах дела отсутствуют какие-либо доказательства того, что бездействие конкретных должностных лиц ответчиков находится в непосредственной причинной связи с причинением смерти потерпевшему.

Заключение

Проведенный анализ законодательства и некоторых судебных актов свидетельствует о том, что правовая охрана такого личного неимущественного блага как жизнь и вытекающие из нарушения этого блага правовые последствия нуждаются в уточнении.

Если противоправное посягательство на личные неимущественные права, непосредственно принадлежащие потерпевшему, причиняет ему личный неимущественный вред в виде физических или вравственных страданий, то противоправное лишение потерпевшего жизни прекращает такое личное неимущественное благо как жизнь и исключает испытание потерпевшим физических или нравственных страданий. Такие страдания потерпевший может испытывать в процессе лишения его жизни, но при наступлении смерти он лишается возможности предъявления иска о взыскании компенсации личного неимущественного вреда в свою пользу.

Только жизнь как объект личного неимущественного блага подлежит защите не гражданско-правовыми способами, а охраняется в уголовном порядке путем привлечения виновного лица к уголовной ответственности. Потерпевшим во всех случаях является только то лицо, которому причинена смерть.

Понятие «представитель» является институтом гражданского материального и процессуального закона. Для представителя, законного представителя установлены абсолютные запреты на совершение при осуществлении представительства любых действий в своих интересах или вопреки интересам представляемого лица, независимо от того, обладает ли такое лицо правоспособностью.

К представителю не переходит прекращенное смертью личное неимущественное благо потерпевшего в виде жизни. В силу этого представитель потерпевшего, которым может быть признан близкий родственник потерпевшего, не вправе предъявлять иск о взыскании компенсации личного неимущественного вреда в свою пользу.

Правовые последствия причинения смерти, помимо регистрации этого юридического факта и открытия наследства, выражаются исключительно в обязанности виновного лица возместить иждивенцам утраченное содержание, которое они получали или имели право на его получение при жизни потерпевшего, а также в обязанности возместить расхода на погребение тела потерпевшего.

Причинение смерти потерпевшему порождает иные правоотношения, в некоторых из которых причинитель вреда не может участвовать.

Например, в принятии наследства наследниками по закону или по завещанию. Если наследник причиняет смерть наследодателю, то он как недостойный наследник устраняется от наследования.

Причинение смерти потерпевшему физическому лицу порождает право иждивенцев или лиц, которые имели право на получение содержания от потерпевшего, требовать от причинителя вреда возмещения имущественного ущерба в виде утраченного содержания от кормильца. Лица, понесшие расходы на погребение тела потерпевшего, имеют право требовать возмещения таких расходов от причинителя вреда.

Причинение смерти потерпевшему означает, что было совершено правонарушение, которым непосредственно принадлежащее только потерпевшему личное неимущественное благо в виде жизни было прекращено.

Безусловно, близкие родственники, друзья, знакомые лица, жизнь которого прекращена не только в результате правонарушения, но и по естественным причинам (болезнь, возраст), испытывают отрицательные психо-эмоциональные переживания, но при этом такие переживания не расцениваются законодателем как моральный вред. Такой вывод основан на том, что непосредственно в отношении названных лиц никакого правонарушения не совершалось, принадлежащие этим лицам личные неимущественные права не подвергались нарушению.

Таким образом, можно делать вывод о том, что личный неимущественный вред является правовым последствием посягательства на принадлежащие физическому лицу личные неимущественные права, которые признаются в качестве таковых законом и охраняются или защищаются теми способами, которые установлены законом.

Убийство (причинение смерти) близкого родственника означает, что уголовное правонарушение было совершено против принадлежавшего близкому родственнику такого неимущественного блага как жизнь, но не его представителя. Никакого правонарушения против лица, утверждающего о причинении нравственных страданий причинением смерти близкому родственнику, не было совершено.

Удовлетворение исков родственников о взыскании в свою пользу компенсации личного неимущественного вреда по мотивам причинения нравственных страданий смертью родственника означает возможность получения денег без законного основания.

В целях совершенствования законодательства предлагается:

- из п. 2 ст. 952 ГК исключить слова «убийство близких родственников».

- из п. 8 нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан от 27 ноября 2015 г. № 7 исключить слова «утрата близких родственников».

По своему значению термин «утрата» означает потерять что-то или кого-то, лишиться чего-нибудь, понести ущерб.

Употребленный в нормативном постановлении термин не соответствует термину «убийство», примененному в законе.

Утрата близкого родственника может иметь место и в результате болезни, возраста, самоубийства.

Исходя из употребленного в нормативном постановлении термина, близкий родственник может ссылаться на утрату родственика, но при этом открытым остается вопрос о том, имело ли место правонарушение и кто это правонарушение совершил.

Представляется, что предлагаемые изменения редакции во взаимодействии со ст.ст. 115 и 116 ГК позволят более точно определять критерии, по которым будет делаться вывод не только о степени тяжести личного неимущественного вреда в виде физических или нравственных страданий, испытываемых потерпевшим в результате совершенного непосредственно против него правонарушения, но и о нарушении личных неимущественных прав потерпевшего.

Представляется, что родственники потерпевшего, которому совершенным против него правонарушением причинена смерть, не относятся к категории потерпевших.

Такой вывод основан на том, что родственники как истцы не указывают то признаваемое и защищаемое личное неимущественное право, непосредственно принадлежащее родственнику потерпевшего, которое нарушено совершенным непосредственно против родственника правонарушением. Иск о взыскании компенсации личного неимущественного вреда вправе подать только потерпевший, принадлежащие которому личные неимущественные права нарушены совершенным непосредственно против потерпевшего правонарушением, в результате чего потерпевший испытал физические или нравственные страдания.

Следует однозначно признать, что выводы судов, удовлетворяющих иски родственников лишенного жизни потерпевшего о взыскании компенсации личного неимущественного вреда в денежном выражении в пользу родственников не основаны на нормах материального закона. С учетом положений подпункта 4) статьи 960 Гражданского кодекса Республики Казахстан вступившие в законную силу судебные акты, которыми взыскана компенсация личного неимущественного вреда в пользу родственников потерпевшего, которому причинена смерть, оставить без изменения. Однако исключить вынесение новый судебных актов при отсутствии к тому законных оснований.

Если исходить из доводов судов о том, что близкие родственники все-таки имеют право на предъявление исков о взыскании компенсации личного неимущественного вреда в свою пользу в случае противоправного прекращения жизни их родственника, то супруг (супруга) к категории близких родственников законом не отнесены.

Выплачиваемые членам семьи (наследникам) погибшего при исполнении служебных обязанностей военнослужащего, сотрудника специальных или правоохранительных органов, судьи (умершим в результате ранений (контузии), полученных при исполнении служебных обязанностей) единовременные компенсации в заранее установленных законом размерах не являются компенсацией морального вреда, а являются социальной поддержкой со стороны государства.

Представляется, что институт возмещения вреда, причиняемого противоправным прекращением жизни физического лица, вид вреда или ущерба, субъекты, имеющие право на возмещение вреда (ущерба) нуждается в дальнейшем исследовании учеными с тем, чтобы выработать четкие и однозначно понимаемые юридические формулировки, привести судебную практику в соответствие с буквой и духом закона.

Сокращения, использованные в тексте

С. - страница теста использованного источника

ст. - статья законодательного акта

ст.ст. - статьи законодательного акта

ч. - часть нормы законодательного акта

ч.ч. - части нормы законодательного акта

п. - пункт нормы правового акта

п.п. - пункты нормы правового акта

п/п. - подпункт пункта или части нормы правового акта

п/п.п/п. - подпункты пункта или части нормы н правового акта

т.п. - тому подобное

т.д. - так далее