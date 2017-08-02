ЮКО лидирует в реализации проекта «Өрлеу»

Цель проекта - предоставлении помощи тем гражданам, которые оказались в трудной жизненной ситуации, и не могут выйти из нее по объективным причинам.

В Южно-Казахстанской области за шесть месяцев текущего года около 75 тысяч человек получили поддержку государства в рамках проекта «Орлеу», тем самым регион занял лидирующие позиции в реализации данного проекта, передает пресс-служба акима области.





С 1 января 2018 года вместо трех существующих пособий будет внедрена адресная социальная помощь нового формата. Для этого необходимо массово привлечь население к проекту «Орлеу». Об этом сегодня в ходе рабочей поездки в Южно-казахстанскую область сказала министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова.





Цель проекта - предоставлении помощи тем гражданам, которые оказались в трудной жизненной ситуации, и не могут выйти из нее по объективным причинам. В целях апробирования нового формата помощи в 2015 г. был разработан проект «Орлеу», позволяющий получать постоянную поддержку государства до выхода из бедности. Для этого государство предлагает помощь в организации собственного дела, обучения и трудоустройства через центры занятости.





Отметим, что в этом году по состоянию на 1 июля уже 12813 семей Южно-Казахстанской области получили обусловленную денежную помощь на 74705 человек. Общая сумма помощи составила 3,6 млрд. тенге. Из трудоспособных получателей 13846 человек охвачены мерами содействия занятости, в том числе 11528 человек или 89,7% - устроились на постоянную работу.









В ходе прошедшего совещания в областном акимате министр высоко оценила и дала положительную оценку проводимой работе в регионе.





«В Южно-Казахстанской области необходимо активно привлекать безработных и самозанятых граждан к новой программе. Также, нужно привлекать малообеспеченные семьи к проекту «Орлеу», - сказала Тамара Дуйсенова.





В текущем году у малообеспеченных граждан имеется выбор – получать незначительную сумму социальной помощи, не прикладывая усилий, или стать участником проекта и получить возможность трудоустроиться на постоянную работу. Кроме этого, возможна выплата единовременной суммы обусловленной денежной помощи за 3 месяца для открытия собственного дела (на развитие птицеводства, животноводства или растениеводства).





В регионе наиболее востребованной является помощь через единовременные выплаты на развитие личного подсобного хозяйства и организацию предпринимательской деятельности. Среди участников проекта 400 получателей единовременной обусловленной денежной помощи уже зарегистрировались в налоговых органах в качестве индивидуальных предпринимателей. В результате реализации проекта «Орлеу» доходы получателей обусловленной денежной помощи выросли в 3,2 раза и составили в среднем 18,1 тыс. тенге на человека в месяц.









Наряду с этим, глава региона отметил важность программ, проводимых министерством.





«За эти дни делегация из министерства проделала большой объем работы. Соглашусь с Тамарой Касымовной, нет надобности растягивать до последнего дня года регистрацию граждан и сбор данных. Ответственным государственным органам следует охватить всех граждан», - подчеркнул в свою очередь аким области Жансеит Туймебаев.





В целом, по программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы планируется охватить 64 314 человек. В общей сложности на эти цели выделено 11,4 млрд. тенге. По состоянию на 1 августа 2017 года охвачено 49,6 тыс. человек или 77% от годового плана.





Вместе с тем, ежегодно, в рамках социальной поддержки 7,8 тыс. пенсионеров и инвалидов оказаны меры реабилитационного и оздоровительного характера в домах ветеранов. Более того, до конца года около 67 тысяч людей с ограниченными возможностями будут охвачены услугами социальной реабилитации и техническими вспомогательными средствами.







