В Актобе мужчина изнасиловал 13-летнюю падчерицу

Педофила приговорили к 17 годам. Свое наказание он будет отбывать в колонии повышенной безопасности.

39-летний мужчина приехал в Актобе из города Аральск, что в Кызылординской области. Здесь он взял в жены женщину с ребенком, которых вскоре начал "воспитывать", пишет пишет Times kz





В 2015 году он избил супругу и падчерицу. Полицейские приговорили его к административной ответственности за рукоприкладство к женщине, а факт избиения ребенка оставили без внимания.





Судья Мулдагалиев считает, что все это привело к насильственным действиям над ребенком уже на следующий год. Девочка была напугана и долгое время покрывала преступника.





Теперь насильник отправится на нары на 17 лет. Ему также предстоит выплатить 2 000 000 тенге в пользу девочки. А начальник Илецкого отдела полиции получит частное постановление за то, что его работники во время не привлекли изверга к ответственности.





Отмечается также, что ранее мужчину четыре раза подозревали в различных уголовных делах. В их числе и изнасилование женщин. Все эти дела были закрыты так как доказать его вину не могли.



