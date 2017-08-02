В ЗКО начата работа регионального проектного офиса по модернизации общественного сознания

Также в области создан экспертный совет по реализации проектов, а в районах будут созданы рабочие группы.

Президент страны в своей программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» особое внимание уделил глобальным вопросам, которые не оставили никого равнодушными. В стране полным ходом идет реализации программы модернизации общественного сознания. В Западно-Казахстанской области начата работа регионального проектного офиса, который будет заниматься реализацией данного проекта вплотную, сообщает пресс-служба акима ЗКО.





Руководителем проектного офиса является самый молодой депутат областного маслихата Салтанат Туманбаева. Офис создан для того, чтобы координировать работу местных исполнительных органов в реализации госпрограммы и для ускорения реализации проектов программы. Также в области создан экспертный совет по реализации проектов, а в районах будут созданы рабочие группы.





В рамках модернизации общественного сознания необходимо реализовывать новые, оригинальные проекты. Главным принципом развития страны должно стать стремление к модернизации. Мы должны меняться для того чтобы жить. Те, кто не хочет так жить, будут погребены под пылью истории. Так говорит наш Президент.





По одному из направлений этой программы на протяжении нескольких лет трудится творческий коллектив ТОО «Жайық Пресс», которое занимается изучением древних кулпытасов, исторических мест и святынь. Также коллектив занимается изучением исторических документов, находящихся в архивах России.





Коллективом была проведена огромная работа в преддверии 100-летия двух областных газет «Орал өңірі» и «Приуралье», которое совпало со столетием со дня образования Алашорды. Были найдены, изучены и изданы отдельными книгами газеты, стоявшие у истоков упомянутых областных газет. Это газеты «Қазақстан», «Ұран», «Известия-Хабар», «Киргизская правда» - «Қазақ дұрыстығы», «Дұрыстық жолы», «Ұшқын» (с нее берет начало газета «Егемен Қазақстан»). За последние 5 лет в общей сложности было издано 10 книг об истории печати области. К тому же вековые подшивки газет хранятся в музеи печати. Созданы также электронные версии газет, что соответствует проекту Президента «Цифровой Казахстан».





О проектах, реализуемых в рамках программы модернизации общественного сознания рассказал генеральный директор ТОО «Жайық Пресс» Ж. Сафуллин:





- Мы занимаемся сбором фотоснимков личностей, которые имеют непосредственное отношение к истории печати. В архивах Башкирии сохранились метрики, которые заполнялись в ХІХ веке в казахских мечетях. Эти документы стали основанием для исторической экспертизы того времени. Конечно, собирать данные из памятников истории и архивов задача не из легких. Для этого должны быть привлечены профессионалы.





В рамках программы «Туған жер» управление внутренней политики области планирует организовать пресс-тур в 12 районов ЗКО. Также планируется публикация в СМИ статей о достопримечательностях и святынях края, о людях, которые внесли вклад в становление и развитие того или иного района. В рамках проекта будут присуждены такие номинации, как «Меценат года», «Волонтер года», «НПО года», «Щедрое сердце», проведены заседания общественного дискуссионного клуба, ярмарка социально-значимых проектов идей и организованы онлайн курсы по краеведению.





Планируется проведение фестиваля «Для дружбы нет границ» с целью укрепления приграничных взаимоотношений, с участием этнокультурных объединений Российской Федерации.



