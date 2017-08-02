По следам Кейджа: Пласидо Доминго опубликовал фото в чапане
2 августа 2017, 20:22
Фотографию он выложил на своей странице в Instagram.
Знаменитый испанский оперный певец Пласидо Доминго сфотографировался в чапане, передает Zakon.kz.
Фотография была опубликована на его странице в Instagram.
"Сохраняя местные традиции... Замечательная страна - Казахстан!", - говорится в подписи к фото.
Напомним, на сцене театра "Астана Опера" состоялся показ произведения Джузеппе Верди "Травиата", где одну из ролей сыграл Пласидо Доминго.
Ранее известный голливудский актер Николас Кейдж побывал в Казахском национальном университете искусств. Актера также облачили в чапан, фотография обрела большую популярность в Сети и стала героем "фотожаб". Позже актер сообщил, что был рад побывать в столице Казахстана. Он отметил гостеприимство и дружелюбие людей, а также заявил, что будет советовать всем своим друзьям и знакомым приехать в Астану.
Фото: Instagram.
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