По следам Кейджа: Пласидо Доминго опубликовал фото в чапане

Фотографию он выложил на своей странице в Instagram.

Знаменитый испанский оперный певец Пласидо Доминго сфотографировался в чапане,





Фотография была опубликована на его странице в Instagram.





"Сохраняя местные традиции... Замечательная страна - Казахстан!", - говорится в подписи к фото.









Напомним, на сцене театра "Астана Опера" состоялся показ произведения Джузеппе Верди "Травиата", где одну из ролей сыграл Пласидо Доминго.





Ранее известный голливудский актер Николас Кейдж побывал в Казахском национальном университете искусств. Актера также облачили в чапан, фотография обрела большую популярность в Сети и стала героем "фотожаб". Позже актер сообщил, что был рад побывать в столице Казахстана. Он отметил гостеприимство и дружелюбие людей, а также заявил, что будет советовать всем своим друзьям и знакомым приехать в Астану.



