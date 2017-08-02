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Трамп подписал закон о новых антироссийских санкциях

2 августа 2017, 20:47

Москва, не дожидаясь подписания документа, решила ответить Вашингтону сокращением американской дипмиссии — страну должны покинуть больше 700 человек.

Президент США Дональд Трамп подписал закон о новых антироссийских санкциях. Об этом в среду, 2 августа, сообщил представитель Белого дома, передает Bloomberg.

27 июля американский сенат принял законопроект о расширении ограничительных мер против России, Ирана и КНДР. Документ одобрили 98 парламентариев, двое выступили против.

Новый закон предусматривает, в частности, сокращение до двух недель максимального срока финансирования банков, которые находятся под санкциями, и до 30 — компаний нефтегазового сектора.

К тому же американский лидер, согласно документу, может принять меры против предприятий, которые планируют инвестировать в строительство экспортных трубопроводов более пяти миллионов долларов в год или миллион единовременно. В законе указывается, что США будет стремиться помешать строительству «Северного покока-2».

Москва, не дожидаясь подписания документа, решила ответить Вашингтону сокращением американской дипмиссии — страну должны покинуть больше 700 человек. Кроме того, с 1 августа посольству США запрещено пользоваться дачей в Серебряном Богу и складскими помещениями на Дорожной улице в Москве.

Источник: Lenta.ru.

Фото: Joshua Roberts / Reuters.

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