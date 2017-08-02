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Союз журналистов РФ прокомментировал нападение на корреспондента НТВ

2 августа 2017, 21:06

В действиях нападавшего усматриваются признаки статьи 144 УК РФ "Воспрепятствование законной деятельности журналистов", которая предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.

Союз журналистов России рассчитывает, что мужчину, напавшего в прямом эфире на корреспондента телеканала НТВ Никиту Развозжаева, накажут, передает РИА Новости.

"Мы считаем недопустимым применение физической силы в отношении представителей прессы. Мы ожидаем оперативной реакции на происходящее от правоохранительных органов", — отметили в СЖР.

В организации выразили готовность оказать любую поддержку пострадавшему журналисту, в том числе и юридическую, если он решит обратиться в суд.

В правовой службе СЖР отметил, что в действиях нападавшего усматриваются признаки статьи 144 УК РФ "Воспрепятствование законной деятельности журналистов", которая предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.

"Так как нападавший задержан, мы рассчитываем, что расследование будет проведено максимально быстро и в отношении него будут избраны самые строгие меры пресечения. Кроме того, очевидно, что имеет место хулиганство и нанесение телесных повреждений", — добавили в Союзе журналистов.


Ранее стало известно, что нетрезвый мужчина напал на журналиста телекомпании НТВ, когда тот вел в прямом эфире репортаж о праздновании Дня Воздушно-десантных войск. Хулигана задержала полиция, никакого отношения к ВДВ он не имеет. Нападавшим оказался 32-летний москвич Дмитрий Орлов. Пострадавшему корреспонденту оказали медицинскую помощь, он чувствует себя нормально. Московская прокуратура поручила провести проверку по факту нападения.

Фото: кадр из видео.

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