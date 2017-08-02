Союз журналистов РФ прокомментировал нападение на корреспондента НТВ
2 августа 2017, 21:06
В действиях нападавшего усматриваются признаки статьи 144 УК РФ "Воспрепятствование законной деятельности журналистов", которая предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.
Союз журналистов России рассчитывает, что мужчину, напавшего в прямом эфире на корреспондента телеканала НТВ Никиту Развозжаева, накажут, передает РИА Новости.
"Мы считаем недопустимым применение физической силы в отношении представителей прессы. Мы ожидаем оперативной реакции на происходящее от правоохранительных органов", — отметили в СЖР.
В организации выразили готовность оказать любую поддержку пострадавшему журналисту, в том числе и юридическую, если он решит обратиться в суд.
В правовой службе СЖР отметил, что в действиях нападавшего усматриваются признаки статьи 144 УК РФ "Воспрепятствование законной деятельности журналистов", которая предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.
"Так как нападавший задержан, мы рассчитываем, что расследование будет проведено максимально быстро и в отношении него будут избраны самые строгие меры пресечения. Кроме того, очевидно, что имеет место хулиганство и нанесение телесных повреждений", — добавили в Союзе журналистов.
Ранее стало известно, что нетрезвый мужчина напал на журналиста телекомпании НТВ, когда тот вел в прямом эфире репортаж о праздновании Дня Воздушно-десантных войск. Хулигана задержала полиция, никакого отношения к ВДВ он не имеет. Нападавшим оказался 32-летний москвич Дмитрий Орлов. Пострадавшему корреспонденту оказали медицинскую помощь, он чувствует себя нормально. Московская прокуратура поручила провести проверку по факту нападения.
Фото: кадр из видео.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4871298-5bf7b08c8acd9379c478e3bf7e614c5d
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...