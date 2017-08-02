Трамп раскритиковал подписанный им же закон о санкциях против России

По мнению президента США, закон содержит в себе "явно неконституционные статьи".

Президент США Дональд Трамп в своем заявлении по случаю подписания им же закона об ужесточении санкционного режима в отношении России, Ирана и КНДР назвал этот документ ущербным, а ряд включенных в него статей - неконституционными, сообщает сообщает ТАСС





"Хотя я и поддерживаю жесткие меры, призванные наказать и сдержать агрессивное и дестабилизирующее поведение Ирана, Северной Кореи и России, этот закон является весьма ущербным", - говорится в тексте, распространенном пресс-службой Белого дома. По мнению президента, закон содержит в себе "явно неконституционные статьи".





При этом президент выражает надежду, что реализация закона не помешает "работе с европейскими союзниками по разрешению конфликта на Украине".



