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Трамп раскритиковал подписанный им же закон о санкциях против России

2 августа 2017, 21:39

По мнению президента США, закон содержит в себе "явно неконституционные статьи".

Президент США Дональд Трамп в своем заявлении по случаю подписания им же закона об ужесточении санкционного режима в отношении России, Ирана и КНДР назвал этот документ ущербным, а ряд включенных в него статей - неконституционными, сообщает ТАСС.

"Хотя я и поддерживаю жесткие меры, призванные наказать и сдержать агрессивное и дестабилизирующее поведение Ирана, Северной Кореи и России, этот закон является весьма ущербным", - говорится в тексте, распространенном пресс-службой Белого дома. По мнению президента, закон содержит в себе "явно неконституционные статьи".

При этом президент выражает надежду, что реализация закона не помешает "работе с европейскими союзниками по разрешению конфликта на Украине".

Фото: © Andrew Harrer-Pool/Getty Images.

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