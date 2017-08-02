Трамп раскритиковал подписанный им же закон о санкциях против России
2 августа 2017, 21:39
По мнению президента США, закон содержит в себе "явно неконституционные статьи".
Президент США Дональд Трамп в своем заявлении по случаю подписания им же закона об ужесточении санкционного режима в отношении России, Ирана и КНДР назвал этот документ ущербным, а ряд включенных в него статей - неконституционными, сообщает ТАСС.
"Хотя я и поддерживаю жесткие меры, призванные наказать и сдержать агрессивное и дестабилизирующее поведение Ирана, Северной Кореи и России, этот закон является весьма ущербным", - говорится в тексте, распространенном пресс-службой Белого дома. По мнению президента, закон содержит в себе "явно неконституционные статьи".
При этом президент выражает надежду, что реализация закона не помешает "работе с европейскими союзниками по разрешению конфликта на Украине".
Фото: © Andrew Harrer-Pool/Getty Images.
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