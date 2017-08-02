Посольство России обстреляли из минометов в Дамаске
2 августа 2017, 21:58
Обошлось без жертв, имеется незначительный материальный ущерб.
2 августа комплекс Посольства России в Дамаске подвергся минометному обстрелу со стороны позиций боевиков террористических бандформирований. Два снаряда упали на территорию российской дипмиссии, еще два – разорвались в непосредственной близости от внешнего периметра загранучреждения. Обошлось без жертв, имеется незначительный материальный ущерб, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.
"Решительно осуждаем террористические атаки против российского дипломатического представительства в Дамаске. Хотели бы еще раз напомнить, что Россия неоднократно привлекала внимание к варварскому характеру обстрелов, которым террористы на регулярной основе подвергают жилые кварталы Дамаска и других густонаселенных сирийских городов. Их жертвами ежедневно становятся мирные граждане, женщины и дети", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
МИД РФ выразил надежду, что морально-этические нормы коллег из ряда западных стран в Совете Безопасности ООН позволят дать должную публичную оценку этой преступной акции. В свою очередь в министерстве подтвердили, что принципиальная и последовательная линия России на ведение бескомпромиссной борьбы против террористов в Сирии будет продолжена.
Фото: EPA.
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