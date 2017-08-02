В Алматы спрыгнувшую с моста девушку переехал автомобиль
2 августа 2017, 22:28
Водитель Hyundai Accent не успел среагировать.
В Алматы спрыгнувшую с моста девушку переехал Hyundai Accent, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Трагедия произошла по ул. Момышулы, напротив 6 мкр. Алгабас. По словам очевидцев на пешеходном мосту стояла плачущая девушка. Ее заметили две девушки, которые также переходили дорогу по надземному переходу. По их словам, погибшая уже стояла за перилами и держалась за них. Они попытались подбежать и схватить ее, но не успели.
Девушка спрыгнула, упала на проезжую часть и ее тут же переехал Hyundai Accent, водитель которого двигался в южном направлении в сторону города. Мужчина развернулся на разрыве и подъезжал к надземному переходу на скорости около 40 км/ч. По его словам, он даже не успел понять что произошло и вовремя среагировать. Мужчина подумал, что с моста упала сумка.
По предварительным данным, погибшей было 25-30 лет. Неизвестно также, погибла девушка от падения или от наезда автомобиля.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4871302-39d60ea5c41fabf7f90e08b0d09d29f8
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...