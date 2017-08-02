В Алматы спрыгнувшую с моста девушку переехал автомобиль

В Алматы спрыгнувшую с моста девушку переехал Hyundai Accent, сообщает корреспондент сообщает корреспондент Zakon.kz





Трагедия произошла по ул. Момышулы, напротив 6 мкр. Алгабас. По словам очевидцев на пешеходном мосту стояла плачущая девушка. Ее заметили две девушки, которые также переходили дорогу по надземному переходу. По их словам, погибшая уже стояла за перилами и держалась за них. Они попытались подбежать и схватить ее, но не успели.





Девушка спрыгнула, упала на проезжую часть и ее тут же переехал Hyundai Accent, водитель которого двигался в южном направлении в сторону города. Мужчина развернулся на разрыве и подъезжал к надземному переходу на скорости около 40 км/ч. По его словам, он даже не успел понять что произошло и вовремя среагировать. Мужчина подумал, что с моста упала сумка.





По предварительным данным, погибшей было 25-30 лет. Неизвестно также, погибла девушка от падения или от наезда автомобиля.







