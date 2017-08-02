Лишившийся ноги житель Петропавловска рассказал о произошедшей перестрелке

Ночной клуб, где завязалась ссора, фигурирует в криминальных сводках не впервые. 8 месяцев назад здесь был избит баскетболист Игорь Нанаев, который после скончался, не приходя в сознание.

Лишившийся ноги в ходе перестрелки житель Петропавловска рассказал о произошедшем, передает телеканал " передает телеканал " Астана ".





Напомним , буквально за сутки в городе произошли два конфликтных случая с применением огнестрельного оружия. Участникам конфликта от 16 до 19 лет. Пострадавшему в перестрелке 19-летнему петропавловцу в результате ампутировали ногу. Проводятся следственные действия.





Галия Алпысбаева, мать Е. Хамитова:





- Друзья Ербола доставили его в детскую областную больницу. Там ему оказали первую медицинскую помощь. Потом долго ждали скорую помощь, долго врачей ждали, чтобы перевести его во взрослую больницу. Прошли три-четыре часа. Может, если бы вовремя сделали, сын не лишился бы ноги.





29 июля, по словам Ербола Хамитова, был апогей конфликта. Ссора же между молодыми людьми началась за сутки до этих событий, возле ночного клуба. Двое неизвестных сначала избили Ербола, а после выстрелили в него несколько раз.





Ербол Хамитов, пострадавший:





-- Стоял, на крыльце, вызывал такси. Подошел человек какой-то. Говорит: Что смотришь? Потом говорит, пойдем, отойдем за угол и тут два человека. Был удар или два удара. Потом выстрел. Больше ничего не помню.





Ночной клуб, где завязалась ссора, фигурирует в криминальных сводках не впервые. 8 месяцев назад здесь был избит баскетболист Игорь Нанаев, который после скончался, не приходя в сознание. В этот раз конфликт случился после закрытия, в начале пятого утра. По словам администрации клуба, парней разняли полицейские. Этот факт тоже сейчас выясняется, рассказали на брифинге журналистам.





Кайрат Касымбеков, начальник следственного Управления ДВД СКО:





-- Видеозапись мы также изъяли. Она является вещественным доказательством по уголовному делу, проходит у нас. Мы ее также просматривали все. То, что вы говорите про сотрудников полиции, по данному факту проводится служебное расследование МПС ДВД. По результатам служебного расследования будут приняты меры.





Айгерим Кусаинова, корреспондент:





-- Привлечь к уголовной ответственности могут и администрацию клуба, говорят полицейские. Если будет установлена их вина. Также следствию предстоит выяснить связаны ли две перестрелки между собой. Сегодня пятничных стрелков объявили в розыск. Их фото предоставили в ДВД. Темирлан Бектас 1996 года рождения. Уроженец и житель Петропавловска и Кайрат Аушахманов 1997 года уроженец Омской области России. Житель села Бесколь Кызылжарского района СКО.









А.Кусаинова.



