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"Не пропустил": В Алматы произошло два ДТП из-за несоблюдения ПДД

3 августа 2017, 00:23

В общем счете пострадали четверо.

В Алматы почти в одно и то же время произошли два ДТП. В обеих дорожных авариях водители не следовали правилам приоритета, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В первом ДТП, произошедшем на пересечении улиц Шемякина и Кожедуба, участвовали три автомобиля. По словам водителя Lexus RX, он двигался по ул. Шемякина на юг. Навстречу ему ниже ул. Кожедуба ехал Mercedes, водитель которого разговаривал по телефону. Не убедившись в безопасности маневра, водитель Mercedes круто повернул налево, чтобы припарковаться. Этот маневр стал неожиданностью для водителя Lexus. Произошло столкновение - Lexus откатился в сторону парковки, Mercedes пролетел через парковку, тротуар и врезался в забор частного дома, зацепив по пути припаркованную Lada Priora.

Водитель Lexus также рассказал, что на тротуаре находился мужчина в охранной форме. Словно в кино, он отпрыгнул от летевшего Mercedes и кубарем покатился по дороге. В ДТП пострадали водитель немецкой иномарки и две его спутницы.



Во втором ДТП водитель Toyota Exiv следовал по ул. Брусиловского в южном направлении. Toyota Carina E двигалась по Шакарима на восток, водитель которой проигнорировал авто на главной дороге и выскочил перед ней. Водитель Exiv не успел остановиться и протаранил Carina в бок. Иномарку от удара откинуло на припаркованный Mitsubishi Galant. В свою очередь Galant упал в арык. В этой аварии пострадала пассажирка Carina - ее осмотрели и оставили на месте.



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