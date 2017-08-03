Климатологи: Южная Азия может стать необитаемой к концу столетия

Два года назад ученые уже выяснили, что страны Персидского залива перейдут через эту отметку очень быстро, в 70 годах текущего столетия, если Парижские климатические соглашения не будут исполнены.

Дальнейшее повышение температур и резкий рост влажности воздуха сделает фактически всю Индию и другие государства Южной Азии непригодными для жизни человека, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Science Advances, сообщает сообщает РИА Новости





"В этом регионе проживает около 1,5 миллиарда человек, большая часть которых живет в таких условиях, в которых их жизнь напрямую зависит от их личных сельхозугодий. За ними нужно каждый день ухаживать, находясь по несколько часов на открытом солнце. Это делает жителей Южной Азии особенно уязвимыми для подобных климатических изменений", — рассказывает Эльфатих Эльтахир (Elfatih Eltahir) из Массачусетского технологического института (США).





Как отмечают Эльтахир и его коллеги, примерно три четверти жителей Южной Азии сегодня проживают на территориях, которые фактически не будут пригодны для жизни через столетие. Они пришли к такому выводу, пытаясь понять, как изменится так называемая "температура мокрого термометра" в ближайшие 100 лет в Индии, Бангладеш, Пакистане и в сопредельных с ними странах.





Как объясняют ученые, "температурой мокрого термометра" геологи и климатологи называют комбинацию из двух факторов – температуры окружающей среды и сопутствующей ей влажности. Она означает очень простую вещь – выше этой отметки никакой предмет не сможет охладить себя, испаряя влагу со своей поверхности.





Это очень важный для человека параметр, так как наше тело охлаждается, испаряя пот с поверхности кожи. Соответственно, если "температура мокрого термометра" будет превышать 35 градусов Цельсия, то человека ожидает перегрев, солнечный удар и даже смерть через несколько часов при отсутствии внешних источников охлаждения.





Два года назад Эльтахир и его коллеги уже выяснили, что страны Персидского залива перейдут через эту отметку очень быстро, в 70 годах текущего столетия, если Парижские климатические соглашения не будут исполнены.





Ситуация в странах Южной Азии, как показывают расчеты ученых, будет еще более драматичной – "температура мокрого термометра" будет выше отметки в 31-32 градуса Цельсия для примерно 75% жителей Индии и других стран региона, если все государства откажутся от сокращения выбросов парниковых газов. Примерно 4% из них будут жить в тех регионах, где этот показатель перешагнет через отметку в 35 градусов Цельсия и станет официально непригодными для жизни.





В том случае, если человечество будет бороться с последствиями глобального потепления, ситуация изменится, но не сильно. В таком случае несовместимые с жизнью условия будут характерны для регионов, где сейчас проживает примерно половина населения Южной Азии, а максимальные температуры вплотную приблизятся, но не превысят 35 градусов.





Причиной столь масштабных и серьезных изменений в климате Южной Азии, как объясняют ученые, является несколько вещей – низменная территория региона, большое число осадков в летний сезон и постоянно высокий уровень влажности, а также множество крупных рек и высокая распространенность ирригационных систем.





В целом, как подчеркивает Эльтахир, борьба с подобными последствиями глобального потепления должна быть, в первую очередь, делом самих жителей Индии. Индия, наряду с Китаем, является одним из главных "поставщиков" парниковых газов в атмосферу, чья доля постоянно растет, а не падает, как у развитых стран Запада.





Соответственно, отсутствие желания бороться с изменением климата из-за того, что подобные меры замедлят рост экономики Индии сегодня, может привести к самым серьезным последствиям для ее жителей уже в ближайшем будущем, заключают ученые.



