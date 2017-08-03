США хотят отказаться от розыгрыша грин-карт
3 августа 2017, 00:55
Новый законопроект Трампа по вопросам иммиграции предусматривает отмену визовой лотереи.
Президент США Дональд Трамп предложил законопроект RAISE, который предполагает отмену розыгрыша грин-карт, сообщает Life.
— Законопроект RAISE упраздняет устаревшую систему визовой диверсификационной лотереи, которая служит сомнительным экономическим и гуманитарным интересам, — говорится в заявлении Белого дома.
По программе Diversity Visa в страну каждый год отбирается 55 тысяч мигрантов. Для победы в визовой лотерее нужно иметь определённый уровень образования, доказать намерение не сидеть на социальном пособии и знать английский язык.
Фото: РИА Новости/Илья Питалев.
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