США хотят отказаться от розыгрыша грин-карт

Президент США Дональд Трамп предложил законопроект RAISE, который предполагает отмену розыгрыша грин-карт, сообщает сообщает Life





— Законопроект RAISE упраздняет устаревшую систему визовой диверсификационной лотереи, которая служит сомнительным экономическим и гуманитарным интересам, — говорится в заявлении Белого дома.





По программе Diversity Visa в страну каждый год отбирается 55 тысяч мигрантов. Для победы в визовой лотерее нужно иметь определённый уровень образования, доказать намерение не сидеть на социальном пособии и знать английский язык.



