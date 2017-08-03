В Шымкенте свадебный кортеж сопровождал вертолет
3 августа 2017, 01:34
На видео запечатлено, как вертолет красиво летит во главе кортежа, стараясь не обгонять автомобили, но и не отставать.
Теперь обычные свадебные кортежи, даже если они состоят из роскошных автомобилей, все равно тянут только на прошлый век. Огромный свадебный кортеж, замеченный на трассе «Шымкент-Ташкент» на выезде из города, сопровождал вертолет, пишет Otyrar.kz.
На видео запечатлено, как вертолет красиво летит во главе кортежа, стараясь не обгонять автомобили, но и не отставать.
Видео запредельно пафосного кортежа, состоящего исключительно из очень дорогих автомобилей и вертолета, разместил на своей страничке в Facebook Руслан Султанбек.
Руслан сопроводил свое видео подписью: «Как вам такой кортеж в Шымкенте…» И, действительно, южные свадьбы всегда отличались особым размахом, что говорить о кортежах. Правда, многие «свадьбы на колесах» отличаются крутым нравом.
Очередной свадебный кортеж возмутил шымкентцев летом 2016 года. Видео под названием «Беспредел на дороге в Шымкенте! Свадебный кортеж» опубликовал в видео-хостинге youtube Салимжан Курманбаев.
Судя по видео, автомобили кортежа двигаются в одном направлении, заняв обе полосы двухсторонней дороги. Машины, едущие навстречу, вынуждены объезжать кортеж по обочине дороги.
А в сентябре 2016 года свадебный кортеж в Шымкенте устроил беспредел на дороге. Пытающихся объехать водителей, один из участников свадебного кортежа пугал автоматом. А для белой «кареты», которая возглавляла шествие на колесах, вообще не существовали правила дорожного движения.
Фото: кадр из видео.
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