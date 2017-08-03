В четверг в Казахстане возможны дожди
3 августа 2017, 06:00
На севере и юго-западе ночью и утром местами туман.
С прохождением фронтальных разделов местами сохранится неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами, усилится ветер, возможен град, шквал, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.
На севере и юго-западе ночью и утром местами туман.
На западе, юго-западе, юго-востоке и северо-востоке Казахстана - погода без осадков.
В Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, днем в Восточно-Казахстанской областях местами ожидается ветер 15-20, порывы 25 м/с, возможен град, шквал, в Северо-Казахстанской области ночью и утром местами туман.
В Жамбылской области местами ожидается ветер 15-20, днем порывы 23-28 м/с, днем возможен град, шквал. В Южно-Казахстанской области местами ожидается ветер 17-22 м/с, возможен шквал. В Актюбинской области местами ожидается ветер 18 м/с.
Ночью и утром в Мангистауской области местами ожидается туман Днем в Алматинской, Атырауской, местами Жамбылской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской областях ожидается сильная жара.
В Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской, местами в Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Алматы днем 31°, преимущественно ясно.
В Астане днем 34°, ясно.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: 31tv.ru
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