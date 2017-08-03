"Астана" обеспечила себе участие в групповом раунде Лиги Европы

Футболисты "Астаны" обеспечили себе участие в групповом раунде Лиги Европы, передает Vesti.kz





В третьем раунде квалификации Лиги чемпионов казахстанский клуб по сумме двух с общим счетом 3:2 победил польскую "Легию". На своем поле "Астана" одержала победу (3:1), а накануне в Варшаве потерпела минимальное поражение (0:1).





Таким образом, "Астана" вышла в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Соперник команды Станимира Стойлова на этой стадии турнира определится в ходе жеребьевки, которая пройдет 4 августа и начнется в 17:00 по времени столицы Казахстана.





Победитель пары в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов получает путевку в групповую стадию турнира, а проигравший отправляется в аналогичную стадию Лиги Европы.





В следующей стадии "Астана" будет несеянной командой в Пути чемпионов. Ее соперником станет одна из этих пяти команд: греческий "Олимпиакос", шотландский "Селтик", датский "Копенгаген", кипрский АПОЭЛ и словенский "Марибор".

Из возможных следующих соперников "Астана" никогда не играла в еврокубках только с "Копенгагеном".

В сезоне 2015/16 "Астана" в дебютной для себя квалификации ЛЧ победила "Марибор" (0:1, 3:1) и АПОЭЛ (1:0, 1:1) и в итоге дошла до группового раунда.

В сезоне 2016/17 "Астана" в квалификации ЛЧ уступила "Селтику" (1:1, 1:2), а в групповом раунде Лиги Европы встретилась с "Олимпиакосом" (1:4, 1:1) и все тем же АПОЭЛом (1:2, 2:1). Жеребьевка раунда плей-офф квалификации ЛЧ состоится завтра, 4 августа, в штаб-квартире УЕФА и начнется в 17:00 по времени Астаны.





В сезоне 2015/16 "Астана" играла в группе Лиги чемпионов, а в сезоне 2016/17 - в группе Лиги Европы. В обоих случаях казахстанский клуб занимал, последнее, четвертое место и не смог выйти в плей-офф.



