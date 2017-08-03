В некоторых районах Астаны отключат электричество
3 августа 2017, 07:00
3 августа пройдут плановые отключения в связи с ремонтом.
В столице в четверг несколько районов Астаны останутся без электричества, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ситуационный центр акимата города Астаны.
3 августа пройдут плановые отключения в связи с ремонтом.
Фото: Казинформ
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