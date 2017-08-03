Разбившийся в Алматинской области Як-12 прослужил более 50 лет

После крушения в Панфиловском районе Алматинской области Як-12, в результате которого погибли двое, МИА «Казинформ» узнало подробности службы самолета.





Согласно данным Комитета гражданской авиации МИР РК, судно было выпущено в 1963 году, с этого же момента было введено в эксплуатацию. С начала эксплуатации он прослужил 53 года и пролетал 4590 часов. За это время ни разу не был проведен капитальный ремонт, вместо него было осуществлено трудоемкое техническое обслуживание.





В последний раз ремонт самолета проводился в апреле 2002 года, ремонты двигателя и воздушного винта - в 2012 и 2010 годах соответственно. Сертификат летной годности был выдан бессрочно в декабре 2015 года. Последняя оценка годности к эксплуатации была проведена в ноябре 2016 года со сроком действия на один год. Согласно акту, дефектов и неисправностей элементов силового набора выявлено не было, общее техническое состояние оценивалось как удовлетворительное.





Напомним, самолет Як-12 разбился утром 27 июля. В авиакатастрофе погибли пилот - 54-летний Халит Акбердинов и 39-летний глава крестьянского хозяйства Масимжан Масимов. Командир воздушного судна 1963 года рождения был уроженцем Караганды и имел стаж летной работы 33 года. Помощь семье погибшего командира оказывает ТОО «НАК «Казавиа», которому принадлежал разбившийся Як-12М. Причина случившегося будет известна после окончания расследования. До выяснения причин крушения самолета эксплуатация судов типа Як-12 приостановлена по всей территории республики.



