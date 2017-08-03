Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Россиянин не покидал квартиру со времен распада СССР

3 августа 2017, 08:11

В течение многих лет он не покидал свою комнату; из документов, подтверждающих личность, у него был лишь паспорт гражданина СССР.

В Кировский районный отдел УФССП России по Санкт-Петербургу поступил исполнительный лист о выселении из квартиры социального найма пожилой супружеской пары, сообщается на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу.

В суд с иском к жильцам помещения обратилось ГУЖА. Причиной стало ненадлежащее состояние квартиры, до которого ее довела хозяйка жилплощади. Пожилая женщина страдает психическим заболеванием и регулярно приносит в своё жилище мусор с улицы. В результате пол двухкомнатной квартиры в доме на Дачном проспекте покрылся слоем хлама толщиной 1,5 метра.

В процессе ведения исполнительного производства стало понятно, что для исполнения судебного решения выселение придётся осуществить принудительно. Принимая во внимание возраст должников и состояние пожилой женщины, судебный пристав пригласил на место проведения исполнительных действий бригаду врачей. Когда они попали в квартиру, то обнаружили среди куч мусора истощённого пожилого мужчину – должника.

В течение многих лет он не покидал свою комнату; из документов, подтверждающих личность, у него был лишь паспорт гражданина СССР. Мужчина незамедлительно был направлен в больницу. Саму виновницу «беспорядка» в квартире доставили в психиатрическую клинику.

Фото: r78.fssprus.ru

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...