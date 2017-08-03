Мать пошла на поводу у моды, покрасив волосы дома, и осталась без скальпа

В общей сложности после инцидента она перенесла шесть операций, а затем три недели провела в больнице.

Друзья предупреждали женщину, которая отчаянно хотела получить "единорожий" цвет волос, что покраска дома — это очень опасно. К несчастью, она их не послушала и провела последующие шесть недель в больнице, лишившись волос и получив сильнейшие химические ожоги, передает Life.ru





Мать-одиночка из английского графства Хартфордшир Кирсти Вестон купила за 5 фунтов (400 рублей по нынешнему курсу) специальный порошок для обесцвечивания волос, чтобы осветлить свои тёмно-коричневые волосы. Она хотела сделать причёску по последнему писку моды — покрасить волосы в пастельные тона розовых и сиреневых оттенков, напоминающие гриву единорога.





Вместо того чтобы стать похожей на мифическое существо, она получила сильнейшие химические ожоги, которые буквально лишили её скальпа. Чтобы хоть как-то восстановить сожжённую кожу, ей пришлось пересадить часть кожи с бедра на голову. В общей сложности после инцидента она перенесла шесть операций, а затем три недели провела в больнице Эссекса.





Кристи рассказала изданию Daily Mail, что применяла краситель в соответствии с инструкцией, однако спустя 15 минут после нанесения она начала чувствовать жжение. Она сразу же ринулась смывать его, но на следующее утро проснулась с больной головой и опухшим лицом. Спустя несколько недель медперсонал побрил ей голову, чтобы провести экстренную операцию по спасению кожи головы, так сильно пострадавшей от ожогов.





Женщина потеряла половину волос на голове, и, по словам врачей, они никогда не вырастут, поскольку волосяные фолликулы были повреждены. Как оказалось, Кристи купила лишь отбеливатель, который нужно было смешать с пероксидом. Несмотря на то что её мама — профессиональный парикмахер, женщина хотела сэкономить и покраситься сама.

