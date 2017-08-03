В 456 км от Алматы зафиксировано землетрясение
3 августа 2017, 08:59
Магнитуда MPV 4.9.
В Алматы 3 августа в 06 час 14 мин 52 сек алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает Zakon.kz со ссылкой на сеть сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК».
Эпицентр землетрясения расположен в 456 км на юго-запад от Алматы на границе Кыргызстана и Китая.
Энергетический класс землетрясения 10.7. Магнитуда MPV 4.9. Координаты эпицентра 39.70° с.ш. 74.07° в.д. Глубина 5 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.
Фото: BNews.kz
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