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Госдеп США запретил своим гражданам посещать КНДР

3 августа 2017, 09:22

Также выдвинуты требования для уже находящихся там граждан США покинуть эту страну.

Госдепартамент США заявил о вступлении с 1 сентября в силу запрета американцам посещать Северную Корею и потребовал от уже находящихся там граждан США покинуть эту страну. Об этом в среду, 2 августа, сообщает Reuters, передает Lenta.ru.

Отмечается, что запрет будет действовать в течение ближайшего года. Исключения могут быть сделаны только журналистов и сотрудников гуманитарных организаций.

О возможном запрете властей США своим гражданам на путешествия в Северную Корею стало известно 21 июля. Тогда сообщалось, что о введении запрета будет объявлено 27 июля и он вступит в силу через 30 дней.

В июне турфима Young Pioneer Tours отказалась отправлять путешественников из США в КНДР после кончины студента Отто Фредерика Вомбиера.

Молодой человек ранее в том же месяце умер в больнице Цинциннати (штат Огайо). Мозг Вомбиера оказался сильно поврежден после тюремного заключения в КНДР.

В марте 2016 года американец был приговорен к 15 годам тюрьмы в Северной Корее. Его признали виновным в попытке украсть политический плакат во время отдыха в Пхеньяне, организованного с помощью Young Pioneer Tours. В июне 2017 года власти КНДР выпустили Вомбиера.

Фото: Luis M. Alvarez / AP Photo

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