Госдеп США запретил своим гражданам посещать КНДР

Госдепартамент США заявил о вступлении с 1 сентября в силу запрета американцам посещать Северную Корею и потребовал от уже находящихся там граждан США покинуть эту страну. Об этом в среду, 2 августа, сообщает Reuters

О возможном запрете властей США своим гражданам на путешествия в Северную Корею стало известно 21 июля. Тогда сообщалось, что о введении запрета будет объявлено 27 июля и он вступит в силу через 30 дней.





В июне турфима Young Pioneer Tours отказалась отправлять путешественников из США в КНДР после кончины студента Отто Фредерика Вомбиера.





Молодой человек ранее в том же месяце умер в больнице Цинциннати (штат Огайо). Мозг Вомбиера оказался сильно поврежден после тюремного заключения в КНДР.





В марте 2016 года американец был приговорен к 15 годам тюрьмы в Северной Корее. Его признали виновным в попытке украсть политический плакат во время отдыха в Пхеньяне, организованного с помощью Young Pioneer Tours. В июне 2017 года власти КНДР выпустили Вомбиера.