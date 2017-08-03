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Президент Венесуэлы вновь сменил главу МИД

3 августа 2017, 09:24

Мадуро сообщил в эфире гостелевидения, что вместо недавно занявшего эту должность Самуэля Монкады теперь МИД возглавит Хорхе Арреаса.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в среду вновь сменил главу МИД, передает РИА Новости.

Мадуро сообщил в эфире гостелевидения, что вместо недавно занявшего эту должность Самуэля Монкады теперь МИД возглавит Хорхе Арреаса.

Монкада стал министром всего лишь в июне этого года вместо ушедшей в кандидаты в национальное учредительное собрание (НУС) Делси Родригес.

Арреаса приходит в МИД с поста министра по экологическому развитию горнодобывающей промышленности, однако в прошлом он занимал должность вице-президента, министра образования и министра науки.

Фото © РИА Новости / Алексей Дружинин

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