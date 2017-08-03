Президент Венесуэлы вновь сменил главу МИД
3 августа 2017, 09:24
Мадуро сообщил в эфире гостелевидения, что вместо недавно занявшего эту должность Самуэля Монкады теперь МИД возглавит Хорхе Арреаса.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в среду вновь сменил главу МИД, передает РИА Новости.
Мадуро сообщил в эфире гостелевидения, что вместо недавно занявшего эту должность Самуэля Монкады теперь МИД возглавит Хорхе Арреаса.
Монкада стал министром всего лишь в июне этого года вместо ушедшей в кандидаты в национальное учредительное собрание (НУС) Делси Родригес.
Арреаса приходит в МИД с поста министра по экологическому развитию горнодобывающей промышленности, однако в прошлом он занимал должность вице-президента, министра образования и министра науки.
Фото © РИА Новости / Алексей Дружинин
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4871330-109c263791aab9cc927416115ff5fcbf
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...