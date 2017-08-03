Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Директор Белого дома по разведке покинул свой пост

3 августа 2017, 09:29

Сообщается, что в середине марта Дональд Трамп не дал уволить Эзру Коэна-Ватника, который не устраивал ЦРУ.

Директор Совета национальной безопасности Белого дома по разведке Эзра Коэн-Ватник покинул свой пост, сообщается в заявлении Белого дома, передает РИА Новости.

"Генерал Макмастер ценит хорошую работу Совета национальной безопасности под руководством Коэна-Ватника. Он (Макмастер) решил, что в настоящее время наиболее подходящим для продолжения работы будет сменить квалификацию", — говорится в заявлении.

В середине марта сообщалось, что президент США Дональд Трамп не дал своему советнику по национальной безопасности Герберту Макмастеру уволить директора Совета национальной безопасности Белого дома по разведке Эзру Коэна-Ватника, который не устраивал ЦРУ.

СМИ уже писали ранее о том, что Макмастер, который стал советником по национальной безопасности после отставки Майкла Флинна, не получил от Трампа полной свободы в формировании собственной команды.

Коэн-Ватник считается близким к Флинну, который критиковал спецслужбы, включая ЦРУ, за "политизированность". При этом еще до ухода Флинна, по данным СМИ, ЦРУ удалось добиться отставки директора в Белом доме по вопросам Африки Робина Таунли, который впал в немилость в ЦРУ и не получил необходимого для этой работы секретного допуска.

Фото © AP Photo / Alex Brandon

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...