Директор Белого дома по разведке покинул свой пост
3 августа 2017, 09:29
Сообщается, что в середине марта Дональд Трамп не дал уволить Эзру Коэна-Ватника, который не устраивал ЦРУ.
Директор Совета национальной безопасности Белого дома по разведке Эзра Коэн-Ватник покинул свой пост, сообщается в заявлении Белого дома, передает РИА Новости.
"Генерал Макмастер ценит хорошую работу Совета национальной безопасности под руководством Коэна-Ватника. Он (Макмастер) решил, что в настоящее время наиболее подходящим для продолжения работы будет сменить квалификацию", — говорится в заявлении.
В середине марта сообщалось, что президент США Дональд Трамп не дал своему советнику по национальной безопасности Герберту Макмастеру уволить директора Совета национальной безопасности Белого дома по разведке Эзру Коэна-Ватника, который не устраивал ЦРУ.
СМИ уже писали ранее о том, что Макмастер, который стал советником по национальной безопасности после отставки Майкла Флинна, не получил от Трампа полной свободы в формировании собственной команды.
Коэн-Ватник считается близким к Флинну, который критиковал спецслужбы, включая ЦРУ, за "политизированность". При этом еще до ухода Флинна, по данным СМИ, ЦРУ удалось добиться отставки директора в Белом доме по вопросам Африки Робина Таунли, который впал в немилость в ЦРУ и не получил необходимого для этой работы секретного допуска.
Фото © AP Photo / Alex Brandon
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