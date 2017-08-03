Частный самолет насмерть сбил двух человек на пляже в Португалии
3 августа 2017, 09:34
Легкомоторный самолет аварийно сел на португальском пляже. Под шасси погибли двое отдыхающих.
Двое отдыхающих — мужчина и 8-летняя девочка — погибли при аварийной посадке легкомоторного самолета Cessna на пляже Капарика под Лиссабоном, сообщает местный телеканал SIC Noticias, передает НТВ.
Очевидцы рассказали, что перед посадкой самолет летел очень низко над головами людей. Появление самолета вызвало панику, некоторые отдыхающие стали прыгать в воду. Погибшие в момент крушения загорали на пляже.
На фотографиях с места происшествия видно, что у самолета сломано крыло.
На борту Cessna находились двое людей, они не пострадали. Сейчас их допрашивает местная полиция.
Фото Associated Press © 2017, Armando Franca
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